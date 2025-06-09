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天熱減產 蛋價本周漲3元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
蛋價本周起調漲3元，產地價每台斤將調漲為25.5元，批發價35元。圖／聯合報系資料照片
蛋價本周起調漲3元，產地價每台斤將調漲為25.5元，批發價35元。圖／聯合報系資料照片

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，即使目前每日產能已超過國人所需，台北市蛋商公會昨在經過開會討論後，仍決議本周起蛋價調漲三元，產地價每台斤將調漲為廿五點五元，批發價卅五元。

今年雞蛋買氣低迷，上次降價是在五月底，每台斤產地價自廿四點五元降至廿二點五元，批發價則從卅四元降至卅二元。

農業部長陳駿季當時指出，今年蛋價自最高點卅二點五元已降價三次，價格調降與蛋雞產能直接相關，目前雞蛋每日產能約十二點八萬箱，降價原因在於暑假將至，學校將減少供應營養午餐，盤商因此透過降價減輕庫存壓力，強調蛋價漲跌屬市場機制，農業部會持續關注，但不會特別處理。近期也有和蛋農持續溝通自主淘汰老母雞和換羽來調節產能。

不過才一周時間，本周蛋價將回漲三元，本周產地價每台斤將調漲為廿五點五元，批發價則調漲至每台斤卅五元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前蛋價已經太低，加上天氣熱產量差，在經過開會討論後，本周蛋價將調漲三元。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，天氣炎熱導致蛋雞大幅減產，加上近期蛋價已經太便宜，雖然這次蛋價調漲，但還是呼籲農民自主減產，否則暑假學校就要開始減少供應營養午餐，庫存壓力也會上來。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞三六八四萬隻，每日產量十二萬八○○○箱，已經超過國人所需求的十二萬箱。

雞蛋 蛋價 漲價

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