聽新聞
0:00 / 0:00
天熱減產 蛋價本周漲3元
時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，即使目前每日產能已超過國人所需，台北市蛋商公會昨在經過開會討論後，仍決議本周起蛋價調漲三元，產地價每台斤將調漲為廿五點五元，批發價卅五元。
今年雞蛋買氣低迷，上次降價是在五月底，每台斤產地價自廿四點五元降至廿二點五元，批發價則從卅四元降至卅二元。
農業部長陳駿季當時指出，今年蛋價自最高點卅二點五元已降價三次，價格調降與蛋雞產能直接相關，目前雞蛋每日產能約十二點八萬箱，降價原因在於暑假將至，學校將減少供應營養午餐，盤商因此透過降價減輕庫存壓力，強調蛋價漲跌屬市場機制，農業部會持續關注，但不會特別處理。近期也有和蛋農持續溝通自主淘汰老母雞和換羽來調節產能。
不過才一周時間，本周蛋價將回漲三元，本周產地價每台斤將調漲為廿五點五元，批發價則調漲至每台斤卅五元。
台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前蛋價已經太低，加上天氣熱產量差，在經過開會討論後，本周蛋價將調漲三元。
中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，天氣炎熱導致蛋雞大幅減產，加上近期蛋價已經太便宜，雖然這次蛋價調漲，但還是呼籲農民自主減產，否則暑假學校就要開始減少供應營養午餐，庫存壓力也會上來。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞三六八四萬隻，每日產量十二萬八○○○箱，已經超過國人所需求的十二萬箱。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言