北捷電扶梯事故多 議員籲宣導避免走動

台北捷運近5年電扶梯事故多達835件，近4成都是行走時未踩穩、踩空、奔跑所致。議員指，北捷去年10月起加標語提醒兩側可站立，但多數民眾仍習慣左側通行，標語應提醒「避免走動」，才能降低事故率。

北捷表示，不鼓勵民眾於電扶梯上走動，會透過廣播、指標等方式加強宣導觀念。

北捷去年起取消搭手扶梯單邊站立的慣例，改以手扶挮雙邊都可站人，但大多數民眾都還是習慣靠右站，讓趕時間的人可從左側通行。北捷101世貿站上周六便有民眾因此爆發口角衝突，一對情侶檔搭電扶梯時未靠右站，後方男子急著通過，不斷催促「借過」，還疑辱罵「智障」及推擠，驚動警方到場了解，待雙方情緒平復後未提告訴，各自離開。

手扶梯站立問題近年備受關注，北捷統計，近5年電扶梯事故高達835件，分別為2021年161件、2022年166件、2023年衝上235件、2024年204件、今年截至4月也有69件，其中單是行走時未踩穩、踩空、奔跑所占比率達39.2%。

北市議員曾獻瑩說，有家長反映帶2名年幼子女搭電扶梯，遭後方快速通行乘客推擠，另有民眾說，南港展覽館站文湖線往板南線手扶梯，都會有人走在左側，這處電扶梯特別長，稍有不慎可能摔落，非常危險，還有民眾在中正紀念堂站站左側時遭後方乘客催促、甚至用物品擦撞，引發爭執。

記者實地直擊觀察，假日下午的板南線市政府站，月台手扶梯明確寫著「扶梯兩側皆可站立」，多數民眾還是自發性靠右側站，左邊空出一條通道給趕時間乘客。劉姓男子說，平常還是會站右側，希望左側可以空出讓大家走。

議員曾獻瑩指出，北捷雖強調「不鼓勵在電扶梯上走動」，卻未明確說明是否能借過、通行，讓使用民眾自行判斷、爭議頻生，既然認為電扶梯走動有安全疑慮，宣導告示牌就應明確聚焦於「站穩踏階、避免走動」，保障乘客安全，「不應做事做半套」。

北捷總經理黃清信表示，電扶梯政策經歷演變，從過去右側站立、左側通行，逐步轉向強調安全為核心的「站穩踏階、緊握扶手」，現階段鼓勵民眾兩側皆可站立，基於安全考量不鼓勵在電扶梯上行走或穿越，會透過新聞稿、標語與語音廣播等多元方式宣導，引導民眾改變使用習慣。