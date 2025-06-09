「蝴蝶」周二前成颱機率低 今防雷雨

首颱蝴蝶何時生成受關注，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有兩個熱帶擾動，是否整合或各自發展還需觀察，預估周二前成颱機率低，周二後再觀察。

林定宜說，南海及菲律賓東方海面的兩個熱帶擾動，還需觀察是否整合或各自發展，以主流模式來看，南海的擾動可能發展較強，往海南移動機率較高，周二前發展成颱風機率較低，目前發展路徑、強度不確定性仍高。

今晨受到東南風及地形舉升作用，東半部、恆春半島有零星短暫雨；今天午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區、北部山區有較大雨勢。

周二、周三東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨；周四隨著低氣壓接近台灣，水氣增加，東半部、南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後北部地區、中部山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周日因低氣壓遠離可能引進南方水氣，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜表示，今天高溫卅二至卅四度，屏東局部地區高溫上看卅六度。而未來一周各地高溫都在卅度以上，感受溫暖如夏，周四起因低氣壓接近台灣導致降雨增加，連帶溫度也略降，但降幅有限。