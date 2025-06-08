中間車道有直行與右轉合併標線 他依循轉彎挨罰判撤銷

台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，王姓男子依循標線直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；法院認為，標線設置若模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，判決撤銷罰單。

台南市林森路是穿越北區、東區的重要道路，主要路口中間車道的設計均劃設同時有直行與右轉合併指向標線；判決書指出，王姓男子開車行經北區林森路三段，要從中間車道右轉林森路三段140巷時，他便直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉。

警方開出「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」，交通局去年2月裁罰600元，王向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張標誌、標線、號誌放諸全國皆準，林森路上劃設有標線，標示可以直走及右轉，如果沒有標線，他就會靠到最右邊。

王認為，地上標線有右轉箭頭，他遵照標線指示右轉，卻被開罰，如何令人信服？如果依照交通局所稱，他不能右轉，這樣標線是有問題的；如道路狀況或設計有變更，地面標示線應該也要一併變更，只能劃直行箭號。他是依循標線行駛，請求法院撤銷罰單。

交通局主張，依據檢舉民眾2023年10月3日下午5時許錄影畫面，現場路口以白色虛線劃分外側機慢車優先道及中線車道，檢舉民眾行駛在機慢車優先道，王姓男子開車行駛於中線車道，未在交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道再右轉。

交通局指出，王逕自從中線車道直接橫跨機慢車優先道，右轉林森路三段140巷；王應於距交岔路口30至60公尺處，換入慢車道，待行近路口時再右轉，方符合規定，王違規行為屬實。

法院說明，行政行為規制內容必須明確，即「行政行為明確性原則」，意指涉及人民權利義務法律事項，須有清楚界限與範圍，使人民可事先預見，以符合法律保留原則及人民權利保障要求。行政行為，應以誠實信用方法為之，並應保護人民正當合理信賴。

行政行為應使民眾立即知悉其規制內容，外觀意義不應難以理解，且為一般受規範者得事先預見，使受規範者能事先斟酌違反效果；行政行為若有內容模擬兩可、甚至誤導情形，即構成得撤銷事由。

法院指出，標誌、標線、號誌設置目的，在於提供車輛駕駛人及行人有關道路路況警告、禁制、指示等資訊，以便利行旅及促進交通安全，並為交通稽查人員執行違規取締任務法令依據；屬行政程序法所稱之一般處分，應恪遵明確性、誠實信用及信賴保護等法定原則。

法院認為，如標誌、標線、號誌之設置模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，若率爾將行政機關不確實之行政作為，歸責於駕駛人，尚嫌嚴苛，亦與立法目的不合，有違反法明確性及行政明確性。

且依據司法院釋字第685號解釋，於行政罰領域，行為人如欠缺期待可能性，可構成「阻卻責任事由」；亦即雖認定行為人有故意或過失，亦具備責任能力，惟仍容許有「阻卻責任事由」存在，無期待可能性即屬之。

法院指出，林森路三段從左而右依序劃設有內側車道為左轉車道、中間車道為直行車道、直行及右轉車道、外側車道為機慢車優先道；民眾車輛行駛於劃設有向前直行與向右轉彎方向指示車道，信賴該指示而右轉彎，難認有何過失，遑論故意，在責任層次上，亦無期待可能性。