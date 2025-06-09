聽新聞
0:00 / 0:00

菸捐隨吸菸率下降縮水 專家建議調漲

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
成年人吸菸率逐年降低，吸菸人口下降，卻讓菸捐、菸稅明顯萎縮，有專家建議調漲菸捐。記者黃義書／攝影
成年人吸菸率逐年降低，吸菸人口下降，卻讓菸捐、菸稅明顯萎縮，有專家建議調漲菸捐。記者黃義書／攝影

成年人吸菸率逐年降低，九十七年百分之廿一點九，一一三年降至十二點八，降幅達百分之四十一點六。吸菸人口下降，卻讓菸捐、菸稅明顯萎縮。國健署日前召開多次專家會議，部分專家建議調漲菸捐，署長吳昭軍說，尚未做出最後決議。

自九十一年起，購買紙菸，每包收取五元菸捐，九十五年調整到十元，九十八年調整到廿元，迄今十六年未調漲。國健署引述ＷＨＯ評估報告，菸價提高百分之十，短期內可以降低百分之二點五至五吸菸率，對於青少年吸菸率降低更是明顯，約為成人的二倍以上。

民國九十八年衛福部調整「菸品健康福利捐」（菸捐）至每包廿元，至今十六年未調漲；而菸稅雖在一○六年調高每包廿元，也多年未變動。我國目前菸稅與菸捐占菸價的比率為百分之五十四，低於世界衛生組織（ＷＨＯ）所建議的百分之七十五，林清麗認為，仍有調漲空間。

值得注意的是，菸捐與長照、社福等措施息息相關，財政部統計處資料顯示，一一三年菸類稅收為四二○億元，較一一二年減少十七億元，其中二六四億元（占百分之六十二點九）撥入長照基金，較一一二年減十一億元。如以產地區分，國產菸類稅收三三七億元（占百分之八十點一），年減十八億元。進口菸類稅收八十三億元（占百分之十九點九），微增○點五億元。

菸捐金額縮水，連帶影響長照、社福等措施，董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，提高菸價可有效降低吸菸人口，但吸菸人口下降，卻也讓長照經費隨之減少，「這根本是一個自相矛盾的政策」，政府應規畫一套能讓長照永續的穩定財源。

林清麗建議，參考香港、新加坡等經驗，定期調整菸稅捐，達到「以價制量」，加強菸害防制，落實控菸政策，有助降低青少年吸菸率。至於長照財源，應以其他方式補足缺口，因為吸菸不僅無法救長照，還將耗費健保資源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

漲價 抽菸 戒菸 國健署

延伸閱讀

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

欠缺保養容易在老年出問題 專家分享7要點照顧足部健康

一堆人都犯！微波剩菜忘記「這動作」 專家：當心食物中毒

基隆市醫護理人力流失遇瓶頸 張賢政衛生局長兼院長提重振方案

相關新聞

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需...

新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定...

七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職...

天熱減產 蛋價本周漲3元

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，即使目前每日產能已超過國人所需，台北市蛋商公會昨在經過開會討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。