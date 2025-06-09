菸捐隨吸菸率下降縮水 專家建議調漲

成年人吸菸率逐年降低，九十七年百分之廿一點九，一一三年降至十二點八，降幅達百分之四十一點六。吸菸人口下降，卻讓菸捐、菸稅明顯萎縮。國健署日前召開多次專家會議，部分專家建議調漲菸捐，署長吳昭軍說，尚未做出最後決議。

自九十一年起，購買紙菸，每包收取五元菸捐，九十五年調整到十元，九十八年調整到廿元，迄今十六年未調漲。國健署引述ＷＨＯ評估報告，菸價提高百分之十，短期內可以降低百分之二點五至五吸菸率，對於青少年吸菸率降低更是明顯，約為成人的二倍以上。

民國九十八年衛福部調整「菸品健康福利捐」（菸捐）至每包廿元，至今十六年未調漲；而菸稅雖在一○六年調高每包廿元，也多年未變動。我國目前菸稅與菸捐占菸價的比率為百分之五十四，低於世界衛生組織（ＷＨＯ）所建議的百分之七十五，林清麗認為，仍有調漲空間。

值得注意的是，菸捐與長照、社福等措施息息相關，財政部統計處資料顯示，一一三年菸類稅收為四二○億元，較一一二年減少十七億元，其中二六四億元（占百分之六十二點九）撥入長照基金，較一一二年減十一億元。如以產地區分，國產菸類稅收三三七億元（占百分之八十點一），年減十八億元。進口菸類稅收八十三億元（占百分之十九點九），微增○點五億元。

菸捐金額縮水，連帶影響長照、社福等措施，董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，提高菸價可有效降低吸菸人口，但吸菸人口下降，卻也讓長照經費隨之減少，「這根本是一個自相矛盾的政策」，政府應規畫一套能讓長照永續的穩定財源。

林清麗建議，參考香港、新加坡等經驗，定期調整菸稅捐，達到「以價制量」，加強菸害防制，落實控菸政策，有助降低青少年吸菸率。至於長照財源，應以其他方式補足缺口，因為吸菸不僅無法救長照，還將耗費健保資源。

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