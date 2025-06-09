健康名人堂／從法規到人才管理 重塑中藥產業

衛福部3月18日以行政解釋令，核釋藥事法第103條第2項後段規定，顯有違法之虞。該法條依立法歷程的說明，實為規範82年2月5日前符合相關要件之中藥從業人員得「繼續經營」中藥販賣業務，條文文字既規定「繼續經營」，當然，就沒有未來新增中藥商的空間，此有當時修法過程會議紀錄足以佐證。

行政解釋不能牴觸法規命令，法規命令不能牴觸法律，此為法制作業基本概念。衛福部透過解釋令，曲解藥事法第103條第2項條文立法意旨，將原條文落日條款的法律概念架空，可謂嚴重悖離法治行為。

但我們的確需要正視中藥商日漸凋零的困境，沒有訂定新增中藥商的法條，將導致中藥商高齡化及人才斷層。惟仍應透過合法的修法程序，建議衛福部就藥材與從業人員分別提出具前瞻性的策略與修法，方能有助解決多年以來的困境。

藥食同源 輔以科學驗證標示

究竟中藥販賣業的產品與民眾健康的關係為何？第一步宜釐清中藥材的本質，由於「藥食同源」是中藥文化中的一個重要概念，指的是藥材與飲食間的密切關聯，認為食物不僅滿足生理需求，還有助於治療和預防疾病的功能。

一般來說，中藥材來自天然植物、動物與礦物，管理概念上比較接近農產品。隨著科學技術進步，中藥廠將中藥材經過煎煮、濃縮後製成的產品，則以液體、粉末或顆粒的形式出現，便於服用和保存。此外，藉由科學驗證將中藥材依據藥理、毒理活性予以風險分級，源頭管控與明確標示，也是現代化管理的常規。硃砂違法使用危害民眾，殷鑑未遠，衛福部應有積極作為。

針對部分中藥業者，希望以父傳子、子傳孫延續中藥材的營運，應限於本質類似農產品的中藥材，且無安全疑慮者，可比照歐、美、日做法，開放為一般農產品或食材買賣，無須聘請人員管理，甚或任何人都可依循食品衛生管理法販售。

藥材製備 可設置技術士管理

然而，中藥材如屬製備複雜者，則可由經特定訓練的技術人員管理。就好比，販售生魚片的廚師不一定可以處理河豚。換言之，依據食品衛生管理法設置「中藥材技術士」，將可提升中藥材的專業化管理，保障民眾「飲食文化及保健藥膳」之品質。

正本清源，則於藥事法第28條納入中藥材技術士的法源依據，並修改藥事法第103條，回復82年修正通過之文字，對於63年5月31日前依規定換領中藥販賣業之藥商許可執照有案者，及82年2月5日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，均得繼續經營中藥販賣業務，以終結目前藥事法第103條定位不清的亂源。

我們應積極面對中藥商日漸凋零的問題，建立中藥材技術士技能檢定制度，開放適當訓練人才從事管理中藥材的販賣業務，並依中藥材風險分級管理業務範圍。如此我們才可在兼顧民眾健康與使用中藥材需求的同時，促進產業的創新與發展。

（作者高雅慧為國立成功大學藥學系名譽教授）