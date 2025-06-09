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健康你我他／陪病兼考驗廚藝 看媽媽吃光光好窩心

聯合報／ 文／接輿（高市三民）
出院後的媽媽，逢人就會說我很會煮飯，是屬於我這個陪病照顧者最真實的回報。圖／讀者提供
出院後的媽媽，逢人就會說我很會煮飯，是屬於我這個陪病照顧者最真實的回報。圖／讀者提供

那年媽媽肺部開刀，在大陸工作的大哥特地返台照顧，而我正值暑假，其他手足都在上班，因此媽媽住院期間的看護工作，就由大哥和我承擔。因媽媽不喜歡醫院伙食，於是大哥負責晚間的照護及早晚餐，我則負責白天的照護和午餐。每天去醫院之前，我會先煮好午餐再帶過去，大哥就買外食。

媽媽在醫院住了10天，我也煮了10頓午餐。考量媽媽開刀需要補充營養，我的餐點一定都有魚和蛋，再搭配米飯、麵線或麵，有時也會煮成魚肉粥。

在這之前，媽媽從未吃過我煮的飯菜，知道媽媽嘴巴很挑，因此決定要自己煮時，也是經過一番掙扎，後來想媽媽三餐都外食不太好，我還是自己煮了。

沒想到的是，每當我把餐點送到媽媽面前時，她都會說「真香」，嘗了一口之後就會說「真好食」。就這樣，我看著媽媽慢慢把整份餐點吃得一乾二淨。那一刻，我的疲憊全都消失了，取而代之的是成就感和欣慰感。

出院後的媽媽，逢人就會說我很會煮飯，還說在醫院期間，幸虧我每天中午都會煮給她吃，否則天天吃外食，她都覺得很膩。聽到這些話，我心裡暖暖的，因為來自媽媽的稱讚，是屬於我這個陪病照顧者最真實的回報。

雖然照顧病人真的很累，但看著媽媽能康復出院，一切的辛苦都值得了。

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