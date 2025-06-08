孩子學樂器…大腦會有什麼變化？ 8個超乎想像的收穫

摘要 研究發現，學習樂器不僅僅只是掌握一項技能，更是對大腦進行一次全面的「全身運動」。輔導過4,000位領導者的麥肯錫前顧問歸納出8點，學習音樂能帶來的關鍵能力。

煩惱該讓孩子學什麼才藝？曾在麥肯錫工作的高階主管教練法克（Stefan Falk）給出了明確答案：學習樂器，因為它能全面提升孩子的學習能力和大腦發展。

2021年的一篇研究指出，學習樂器不只是掌握技能，更是對大腦進行全面訓練。演奏音樂需要同時調動觸覺、聽覺、視覺與運動控制，這種複雜的腦部活動會強化神經通路，甚至形成新的連結，增強神經可塑性，使大腦變得更有效率和更適應性。

2014年發表的研究則顯示，童年時期接受音樂訓練的孩子在語言記憶、閱讀能力和執行功能方面都有顯著提升，甚至能預測更好的學業表現。

基於多年的研究和觀察，法克歸納出學習樂器能培養的8項關鍵能力：

1. 培養「預演成功」的能力

音樂家不只是練習，更會在腦中想像演出情境，聽見音符、感受結果。就像運動員在比賽前會在心中預演動作一樣，這種能力讓孩子學會創造現實，而不只是被動反應。

2. 建立專注與時間感

練習樂器時，孩子會真實感受到分心的代價和專注的奇蹟。他們學會珍惜時間，不是因為趕時間而焦慮，而是想讓每分鐘都有意義，這會影響到未來的學習和工作態度。

3. 不再害怕困難

每個學樂器的人都必須面對最討厭、最困難的段落，沒有捷徑可走。孩子學會把困難當成成長的信號，不再逃避挫折，而是主動迎接挑戰。

4. 學會調節情緒

音樂不只是表達，更是調節內心的工具。孩子學會透過聲音、呼吸、節奏來改變自己的情緒狀態，在面對壓力或衝突時能更好地管理自己的感受。神經科學研究發現，音樂能刺激多巴胺和催產素的釋放，這些神經傳導物質具有平靜心情和提升情緒的效果。

5. 重新理解「無聊」

音樂家不會無意識地練習音階，他們知道要改善什麼：精確度、控制力、表達方式。孩子學會把無聊當作訊號，表示需要設定明確目標，讓任何學習都變得有意義。

6. 把卡關變成創新

有時手指搆不到、總是彈錯，怎麼辦？孩子學會嘗試不同方法、即興創作、重新編排。困難變成創新的燃料，教會他們「走不通就開新路」。

7. 提升品質標準

一旦聽過「還可以」和「很棒」的差別就回不去了。體驗過卓越的感覺後，平庸變得難以忍受。孩子學會對自己和他人有更高期待，但不是完美主義，而是對可能性的尊重。

8. 為他人創作，不只為自己

演奏時，孩子自然會想像觀眾，不只是想炫耀，更想感動別人。這種習慣重塑了他們對所有事情的態度，會問自己：「這夠好嗎？會讓別人有感觸嗎？」

更重要的是，學習音樂未必等於昂貴投資。現在有YouTube、各種音樂學習APP等免費管道。法克建議，不論是鋼琴、小號還是吉他，重要的是選擇能激發情感共鳴的樂器。每天至少練習20分鐘，研究顯示，20到30分鐘的專注練習就能引發可測量的大腦變化。

最後，法克建議家長不要過分擔心孩子的表現好壞，而是要慶祝小進步。「精通只是小小的進步，加上愛意的累積。」讓孩子在音樂中找到樂趣，遠比追求完美更重要。

資料來源：CNBC、Creyos、PedMed

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《原文孩子學樂器，大腦會有什麼變化？8個超乎想像的收穫》