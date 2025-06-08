明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需觀察，預估周二前發展成颱風的機率低，周二後再觀察；天氣方面，未來1周各地溫度都在30度以上，周四雖有降雨溫度略降，但降幅有限。

林定宜說，南海及菲律賓東方海面的2個熱帶擾動，還需觀察是否整合或各自發展，以主流模式來看，南海的擾動可能發展較強，往海南移動機率較高，但周二前發展成颱風機率較低，預計周二後再觀察，目前發展路徑、強度不確定性仍高。

未來1周天氣部分，林定宜指出，今晚到明（9日）晨受到東南風及地形舉升作用，東半部、恆春半島有零星短暫雨；明（9日）環境風場偏東南風，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區、北部山區有較大雨勢。

周二、周三（10、11日）環境風場為東南偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

周四（12日）隨著低氣壓接近台灣，是否發展還要再觀察，但因水氣增加，東半部、南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後北部地區、中部山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周日（13至15日）水氣偏多，低氣壓遠離可能引進南方水氣，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜表示，明天高溫32至34度，屏東局部地區高溫上看36度。而未來1周各地高溫都在30度以上，感受溫暖如下，周四起因低氣壓接近台灣導致降雨增加，連帶溫度也略降，但降幅有限；另外，周四起南部、東半部有長浪發生機率，民眾前往海變活動需留意。