快訊

三峽車禍導護老師「肉身護童」掀討論 教團籲廢除制度

吳姍儒不藏了！激似許光漢老公露面 帥爆震撼大巨蛋

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

聯合新聞網／ 綜合報導
保久乳與鮮乳皆以生乳為原料，差別在於滅菌方式與包裝技術。示意圖／ingimage
保久乳與鮮乳皆以生乳為原料，差別在於滅菌方式與包裝技術。示意圖／ingimage

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

來源相同 差異在殺菌與保存方式

營養師李婉萍近日在「李婉萍營養師-營養工具書」中發文表示，保久乳與鮮乳皆以生乳為原料，差別在於滅菌方式與包裝技術。鮮乳通常採高溫短時間殺菌，需冷藏保存且開封後要儘快飲用；保久乳則經超高溫高壓滅菌處理，再以無菌包裝封存，得以常溫保存數月。

根據「食品添加物使用範圍及限量標準」，國內乳製品不得添加防腐劑，保久乳能常溫保存純粹是滅菌技術所致。

營養差異不大 可依情境選擇

保久乳與鮮乳的營養成分相當，均含有蛋白質、鈣質、脂肪與維生素，是孩童成長過程中重要的營養來源。鮮乳由於保存期限短、較新鮮，適合日常飲用；而保久乳奶味濃郁、攜帶便利，特別適合戶外活動、旅行或露營等場景，作為飲品或烹調原料皆宜。

一歲前避免直接飲用 入菜可行

至於嬰幼兒飲用建議，營養師提醒，1歲前幼兒腎臟功能尚未成熟，不建議直接飲用鮮乳，以免過多蛋白質與礦物質造成負擔，而保久乳因已徹底滅菌，可適量入菜使用，如加入濃湯、蒸蛋等料理，作為風味與營養的補充來源。

1歲後則可開始飲用全脂鮮乳，建議每日攝取量不超過500c.c，以避免影響正餐食慾與均衡飲食。

專家提醒，選擇乳品重點在「適齡與新鮮」，總體而言，無論是保久乳或鮮乳，選擇時應以孩童年齡與飲用情境為考量，並注意保存期限與開封狀況。營養師強調，適當攝取乳製品，有助兒童骨骼發育與體能成長，是飲食中不可或缺的重要一環。

鮮奶 防腐劑 牛奶 營養師

延伸閱讀

好市多牛乳限時下殺！一票會員瘋搶貨：掃了10組

每天都來一杯？ 營養師揭「早餐飲料熱量糖分」：喝它等於一份小薯

營養加分！屏東學子本周起每月鮮乳喝5次 縣府強化冷鏈保冷設備

牛奶大不同！營養師教辨識「4大乳品」不踩雷 懶人福音是這款

相關新聞

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需...

新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定...

七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職...

「3.8公分瓶蓋」惹禍…板南線1車門關不了 北捷旅客換乘

6月7日上午8時左右，板南線善導寺站一部列車車門無法關閉，經現場車站人員初步檢視及處理後，仍無法關閉車門，為了確保旅客安全，須依SOP請車．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。