保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

來源相同 差異在殺菌與保存方式

營養師李婉萍近日在「李婉萍營養師-營養工具書」中發文表示，保久乳與鮮乳皆以生乳為原料，差別在於滅菌方式與包裝技術。鮮乳通常採高溫短時間殺菌，需冷藏保存且開封後要儘快飲用；保久乳則經超高溫高壓滅菌處理，再以無菌包裝封存，得以常溫保存數月。

根據「食品添加物使用範圍及限量標準」，國內乳製品不得添加防腐劑，保久乳能常溫保存純粹是滅菌技術所致。

營養差異不大 可依情境選擇

保久乳與鮮乳的營養成分相當，均含有蛋白質、鈣質、脂肪與維生素，是孩童成長過程中重要的營養來源。鮮乳由於保存期限短、較新鮮，適合日常飲用；而保久乳奶味濃郁、攜帶便利，特別適合戶外活動、旅行或露營等場景，作為飲品或烹調原料皆宜。

一歲前避免直接飲用 入菜可行

至於嬰幼兒飲用建議，營養師提醒，1歲前幼兒腎臟功能尚未成熟，不建議直接飲用鮮乳，以免過多蛋白質與礦物質造成負擔，而保久乳因已徹底滅菌，可適量入菜使用，如加入濃湯、蒸蛋等料理，作為風味與營養的補充來源。

1歲後則可開始飲用全脂鮮乳，建議每日攝取量不超過500c.c，以避免影響正餐食慾與均衡飲食。

專家提醒，選擇乳品重點在「適齡與新鮮」，總體而言，無論是保久乳或鮮乳，選擇時應以孩童年齡與飲用情境為考量，並注意保存期限與開封狀況。營養師強調，適當攝取乳製品，有助兒童骨骼發育與體能成長，是飲食中不可或缺的重要一環。