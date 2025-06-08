神經內科醫生不做的4種「傷腦行為」 你中了幾種？

摘要 神經內科醫師警告，過度依賴GPS導航、濫用能量飲料、隨意服用成藥、戶外活動不防護等看似無害的習慣，正在悄悄損害現代人的大腦健康和記憶力。

你有以下習慣嗎？

開車上路經常開著GPS？一累就灌提神飲料？頭痛隨手抓顆止痛藥？這些現代人習以為常的日常行為，可能正在不知不覺中傷害我們的大腦健康！

美國密西根大學神經內科醫師陳柏冰（Baibing Chen音譯）提醒，除了大家都知道的菸、酒、不運動等不良習慣，還有4個看似無害，但他自己會極力避免的習慣，可能會造成你記憶力下降、大腦功能退化。

習慣一：過度依賴GPS導航

GPS讓生活更便利，但在它出現前，人們必須依靠紙本地圖、空間推理和環境線索導航，這些技能如今已成失傳藝術。

長期過度依賴GPS會削弱空間記憶。研究顯示，計程車司機的海馬迴（大腦記憶中心）比一般人更大，因為需要記憶複雜街道佈局。另一項研究發現，計程車和救護車司機死於阿茲海默症機率較低，可能因為工作需頻繁使用空間導航技能，有助維持海馬迴健康。

並不是不能用GPS，但不妨偶爾挑戰一下自己，試著規劃到新咖啡廳的路線，或探索不同的回家路線來訓練空間記憶。

習慣二：過量飲用能量飲料

工作時間長，總覺得體力不足？依賴能量飲料並非解方。這些飲料含高濃度咖啡因、牛磺酸和維生素B，大量攝取可能導致高血壓、心悸、心律不整，過量攝入會引起失眠、焦慮、煩躁，嚴重時甚至癲癇發作。

較不為人知的風險是維生素B，雖然多數維生素B屬於水溶性會自然排出，B6是例外，常出現在能量飲料中，攝取過量將導致中毒，引起周邊神經病變。

醫師提醒，如果真需要提神，不如選擇適量黑咖啡或綠茶，避免過多添加物。

習慣三：濫用非處方藥物

成藥雖然方便，但請務必遵循指示和標示，別超過建議劑量。過量使用阿斯匹靈、依普芬等藥物，常見副作用包括胃潰瘍、腸胃出血、急性腎損傷，甚至慢性腎病。普拿疼雖被認為較安全，但過度使用卻仍是美國肝衰竭主因。

你是否也有隨手吞藥習慣？下次用藥前記得看清說明，有疑問時諮詢專業人士。

習慣四：戶外活動疏於防護

熱愛戶外活動很棒，但進入自然時要：了解環境、適當時使用防蚊液並穿長袖。每年夏天都有健康的人因蚊媒疾病住院，出現發燒、意識混亂，有時癲癇或昏迷。

簡單預防步驟就能避免改變一生的感染。下次踏青時，別忘了帶防蚊液！

這四個習慣，你中了幾個？保護大腦，從日常生活就能做起。

資料來源：CNBC、PubMed

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《原文神經內科醫生不做的4種傷腦行為，你中了幾種？》