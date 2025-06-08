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七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

聯合新聞網／ 綜合報導
肉類經高溫烘烤後，表面焦黑部分會產生毒性化合物，易致癌。示意圖／ingimage
肉類經高溫烘烤後，表面焦黑部分會產生毒性化合物，易致癌。示意圖／ingimage

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘近日在節目中指出，愈來愈多新確診的大腸癌患者年齡下降，飲食內容是重要因素之一，尤其與加工肉品及高溫烹調方式有關。

「我個人認為，最不好的肉品烹調方式就是燒烤」，錢政弘說。他解釋，肉類經高溫烘烤後，表面焦黑部分會產生毒性化合物，當油脂滴落在炭火上產生煙霧，再附著回肉品時，容易形成多環芳香烴（PAHs）等致癌物質，增加腸胃道癌症風險。

錢政弘也提醒，加工紅肉如香腸、火腿、培根、臘肉與肉乾等，經多道加工程序與高溫處理後，含有亞硝酸鹽等致癌風險成分，應避免長期攝取。

他指出，肉品一旦超過200度高溫烹調，除可能導致大腸癌，亦可能增加胃癌與胰臟癌風險。他建議民眾調整飲食習慣，少吃甜食與含糖飲料，適量攝取蔬果與高纖食物，有助降低腸道慢性發炎與癌症風險。

根據國健署資料，大腸癌可藉由定期糞便潛血檢查與大腸鏡早期發現、早期治療。專家建議，50歲以上民眾每兩年應接受一次檢查，有家族病史者則應提早關注腸道健康。

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