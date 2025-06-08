七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品
根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。
基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘近日在節目中指出，愈來愈多新確診的大腸癌患者年齡下降，飲食內容是重要因素之一，尤其與加工肉品及高溫烹調方式有關。
「我個人認為，最不好的肉品烹調方式就是燒烤」，錢政弘說。他解釋，肉類經高溫烘烤後，表面焦黑部分會產生毒性化合物，當油脂滴落在炭火上產生煙霧，再附著回肉品時，容易形成多環芳香烴（PAHs）等致癌物質，增加腸胃道癌症風險。
錢政弘也提醒，加工紅肉如香腸、火腿、培根、臘肉與肉乾等，經多道加工程序與高溫處理後，含有亞硝酸鹽等致癌風險成分，應避免長期攝取。
他指出，肉品一旦超過200度高溫烹調，除可能導致大腸癌，亦可能增加胃癌與胰臟癌風險。他建議民眾調整飲食習慣，少吃甜食與含糖飲料，適量攝取蔬果與高纖食物，有助降低腸道慢性發炎與癌症風險。
根據國健署資料，大腸癌可藉由定期糞便潛血檢查與大腸鏡早期發現、早期治療。專家建議，50歲以上民眾每兩年應接受一次檢查，有家族病史者則應提早關注腸道健康。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言