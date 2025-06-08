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新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
基層醫療協會理事長林應然說，新冠疫情還沒那麼快結束，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定，增加感染病毒感染機會，預計要等到7月，天氣更為炎熱、學校也開始放暑假後，疫情才有望趨緩。本報資料照片
基層醫療協會理事長林應然說，新冠疫情還沒那麼快結束，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定，增加感染病毒感染機會，預計要等到7月，天氣更為炎熱、學校也開始放暑假後，疫情才有望趨緩。本報資料照片

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定，民眾多增加遭新冠病毒感染的機會，預計整體疫情將等到7月，天氣更為炎熱、學校也開始放暑假後，才有望趨緩。

基層醫療協會理事長林應然說，疫情流行期間，民眾一定要注意戴口罩、勤洗手，如果出現疑似感染的呼吸道症狀應盡速快篩，了解是否染疫。最近，臨床發現，隨著快篩試劑在藥局等處舖貨漸多，民眾採購上更為方便，許多患者都是在家自行篩檢確認後，再到診所就醫，這是好現象，但還是有民眾確診後直接到醫院急診就醫，呼籲應落實分級醫療。

「面對新冠疫情爆發，民眾不需過度緊張。」林應然說，但65歲以上年長者、免疫力不佳等高風險族群，仍要多加注意。

過敏氣喘免疫專科醫師鄭堪弘於臉書表示，流感和新冠肺炎都是由病毒引起的呼吸道傳染病，症狀上有很多相似之處，但也存在一些關鍵差異。共同症狀有發燒、咳嗽、疲倦、喉嚨痛、鼻塞或流鼻水等，但兩者仍可加以區分。

流感典型特徵為發病速度快，症狀通常是突然出現，在幾小時內就感覺非常不適，症狀有38°C以上的高燒，或合併厲害的寒顫、畏寒，且肌肉痠痛、疲倦感，但嗅覺、味覺改變、呼吸困難相對少見。

至於，新冠肺炎典型特徵，其發病速度可以是逐漸出現，也可能是突然出現，症狀不一定會發燒，通常喉嚨會非常劇痛、刀割般的痛，且有可能嗅覺或味覺喪失、異常、呼吸困難、胸悶、喘，另症狀多樣性，除了呼吸道症狀，近期確診患者還可能伴隨腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。但也可能是無症狀感染者。

疫情 新冠肺炎 患者

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