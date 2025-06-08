鐵道旅遊正夯 業者推5名單體驗獨有魅力

鐵道旅遊成為風潮，旅遊業者公布5條台灣必訪鐵道名單，包含平溪線、阿里山森林鐵路等，希望讓旅客體驗鐵道旅遊獨有魅力。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿表示，有別於以往事先訂票、規劃的出遊行程，鐵道旅行不需繁複規劃，也不追求緊湊行程，只要搭上風格獨具的列車，便能在窗景流轉間展開一段隨心所欲的旅程。

Booking.com指出，北部的特色鐵道一定會想到位在山谷中的平溪支線，這條鐵道過去因煤礦產業而興建，並帶動周遭小鎮興盛，因此造就了一條穿梭在鬱蔭山區的特色鐵道，雖然平溪線不長，但全線滿滿的特色，適合來場平溪全線小旅行。

Booking.com推薦旅客從瑞芳開啟旅程第1站，首先造訪曾經有東南亞第一金都之稱的金瓜石，接著前往曾被CNN推薦為全球6大賞貓景點的猴硐，走經人貓共用的天橋，感受被療癒貓咪包圍的幸福。

繼續往下搭乘至十分車站，漫步老街、逛柑仔店、賞十分瀑布的同時，不妨買張「十分幸福」的祈福車票，最後抵達平溪站，用象徵好運祈福的天燈為鐵道小旅行畫下完美的句點。

Booking.com指出，從苗栗縣三義站為起點分支的舊山線，沿線上有3座鐵橋、4個車站以及8座隧道，舊山線共推出3種路線選擇供挑選，不論是想前往日治時期建造的勝興車站，還是想探訪龍騰斷橋看20世紀初地震造成的斷壁痕跡，或者走入魚藤坪鐵橋一覽西部縱貫鐵路最高點的沿途美景，旅客都可以輕鬆地按照喜好挑選路線。

想探訪高山森林鐵道，Booking.com推薦，可以前往嘉義，搭乘全台海拔最高的阿里山森林鐵路，飽覽壯麗的高山風光，本線從嘉義站出發，沿途從海拔30公尺一路攀升至2216公尺，旅客可親眼見證熱帶、亞熱帶到溫帶林相的漸變。

另外，彰化著名的扇形車站擁有超過90年歷史的火車頭旅館，曾是蒸汽火車進出的重要樞紐，如今則成為見證鐵道文化的歷史地標。不妨走上扇形車庫的觀景平台，從高處俯瞰完整12股道的壯觀景象。

Booking.com表示，全台最療癒的列車之一藍皮解憂號，以復古柴油列車為基底，披上浪漫藍色塗裝，串聯起沿途充滿地方特色的車站，旅客不僅能深度體驗原住民文化、欣賞傳統建築之美，更能一次飽覽南台灣的風土人情。

藍皮解憂號列車從盛產芒果和漁貨的屏東枋寮出發，沿著海岸行駛，經過可遠眺太平洋的絕美車站多良，以及擁有高級泉質的台東知本，車廂內的復古美學搭配沿途景緻，堪稱是「台鐵行動博物館」。