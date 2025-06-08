快訊

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

鐵道旅遊正夯 業者推5名單體驗獨有魅力

中央社／ 台北8日電

鐵道旅遊成為風潮，旅遊業者公布5條台灣必訪鐵道名單，包含平溪線、阿里山森林鐵路等，希望讓旅客體驗鐵道旅遊獨有魅力。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿表示，有別於以往事先訂票、規劃的出遊行程，鐵道旅行不需繁複規劃，也不追求緊湊行程，只要搭上風格獨具的列車，便能在窗景流轉間展開一段隨心所欲的旅程。

Booking.com指出，北部的特色鐵道一定會想到位在山谷中的平溪支線，這條鐵道過去因煤礦產業而興建，並帶動周遭小鎮興盛，因此造就了一條穿梭在鬱蔭山區的特色鐵道，雖然平溪線不長，但全線滿滿的特色，適合來場平溪全線小旅行。

Booking.com推薦旅客從瑞芳開啟旅程第1站，首先造訪曾經有東南亞第一金都之稱的金瓜石，接著前往曾被CNN推薦為全球6大賞貓景點的猴硐，走經人貓共用的天橋，感受被療癒貓咪包圍的幸福。

繼續往下搭乘至十分車站，漫步老街、逛柑仔店、賞十分瀑布的同時，不妨買張「十分幸福」的祈福車票，最後抵達平溪站，用象徵好運祈福的天燈為鐵道小旅行畫下完美的句點。

Booking.com指出，從苗栗縣三義站為起點分支的舊山線，沿線上有3座鐵橋、4個車站以及8座隧道，舊山線共推出3種路線選擇供挑選，不論是想前往日治時期建造的勝興車站，還是想探訪龍騰斷橋看20世紀初地震造成的斷壁痕跡，或者走入魚藤坪鐵橋一覽西部縱貫鐵路最高點的沿途美景，旅客都可以輕鬆地按照喜好挑選路線。

想探訪高山森林鐵道，Booking.com推薦，可以前往嘉義，搭乘全台海拔最高的阿里山森林鐵路，飽覽壯麗的高山風光，本線從嘉義站出發，沿途從海拔30公尺一路攀升至2216公尺，旅客可親眼見證熱帶、亞熱帶到溫帶林相的漸變。

另外，彰化著名的扇形車站擁有超過90年歷史的火車頭旅館，曾是蒸汽火車進出的重要樞紐，如今則成為見證鐵道文化的歷史地標。不妨走上扇形車庫的觀景平台，從高處俯瞰完整12股道的壯觀景象。

Booking.com表示，全台最療癒的列車之一藍皮解憂號，以復古柴油列車為基底，披上浪漫藍色塗裝，串聯起沿途充滿地方特色的車站，旅客不僅能深度體驗原住民文化、欣賞傳統建築之美，更能一次飽覽南台灣的風土人情。

藍皮解憂號列車從盛產芒果和漁貨的屏東枋寮出發，沿著海岸行駛，經過可遠眺太平洋的絕美車站多良，以及擁有高級泉質的台東知本，車廂內的復古美學搭配沿途景緻，堪稱是「台鐵行動博物館」。

鐵道 平溪

延伸閱讀

男阿里山駕車墜20米深溪谷身亡 檢警解剖初判溺斃

阿里山公路車輛墜15米溪谷 1男子無生命跡象

端午連假首日天氣放晴 阿里山國家森林遊樂區湧現人潮

玉山登山客疑中風 阿里山警消連夜助撤離

相關新聞

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需...

新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定...

七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職...

「3.8公分瓶蓋」惹禍…板南線1車門關不了 北捷旅客換乘

6月7日上午8時左右，板南線善導寺站一部列車車門無法關閉，經現場車站人員初步檢視及處理後，仍無法關閉車門，為了確保旅客安全，須依SOP請車．．．

神經內科醫生不做的4種「傷腦行為」 你中了幾種？

你有以下習慣嗎？開車上路經常開著GPS？一累就灌提神飲料？頭痛隨手抓顆止痛藥？這些現代人習以為常的日常行為，可能正在不知不覺中傷害我們的大腦健康！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。