今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職場。振興醫院急診重症醫學部主任田知學說，據統計，截至今年年底，還有50多名急診醫師預計離職，若加上沒有表態卻想離職的人數，約上看120人，這不只是急診科單一問題，此現象也出現在其他科別，政府應更加重視醫師流失問題。

田知學於臉書表示，衛福部昨公布今年通過急診專科口試的準主治醫師們，總共92名，並謝謝通過口試的醫師們願意踏入這條荊棘之路，選擇一個充滿壓力、風險，卻攸關生死的現場。但同時，我們必須正視一個令人心痛的現實。

田知學今受訪表示，今年通過急診專科考試的人數不到100位，但今年選擇離開急診領域的主治醫師，將會超過100位，這不只是人力流動的數字對比，而是整個醫療體系正在失血的警訊，且不只急診，愈來愈多專科正面臨醫師斷崖式流失，但我們竟然還習慣性地沉默。

「急診醫師離開職場是個累積很久的問題。」田知學說，如同今年年初，醫院急診壅塞並非單一因素，但衛福部長邱泰源卻指出，原因是流感等患者增加所致，讓第一線的急診醫師憤憤不平，更如同於一對夫妻婚姻瀕臨破裂時，其原因絕對無法用一句話就可以加以解釋。

田知學說，如今每年招募的醫師人數，遠不及離開的人數，如此下去，各科別的醫師都會面臨人力不足，尤其像是急診醫師等的「非從事自費」的醫師。健保，是台灣社會安定的基石，它讓多數人看得起病、撐過難關，讓弱勢不被遺落在制度之外。

但作為第一線的醫護人員，田知學指出，不得不說出真實感受，在健保光環下，是無數醫療人員在制度縫隙中被壓榨、被犧牲、被不尊重、被視為理所當然。我們不是不努力，是努力太久、太累，還沒有人聽見。

田知學說，不是只有護理人力撐不住，連醫師都正在一批批地離開，更憂心醫療崩壞，不是某一天突然發生的災難，而是無數天裡，制度選擇對疲憊視而不見，社會選擇把壓力都丟給還沒倒下的那群人。當我們一邊歡迎新血，卻一邊目送經驗豐富的前輩離開，「不希望有天，沒人能再撐住這條防線」。

田知學呼籲，請不要等到急診關床、醫護離職潮全面爆發時，才開始懷念曾經的醫療品質與可近性。請在現在，就開始正視這場即將掏空我們整個體系的慢性病災難。健保是全民的權益，但同樣是全民的責任，政府應更加落實家庭醫師的「守門員」制度，並重視分級醫療，減輕急診負擔，而非多從事醫美、健檢及減重等自費項目。