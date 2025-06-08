雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

中央氣象署今下午5時10分發布豪雨特報，影響持續到晚間，豪雨影響範圍為花蓮縣山區，大雨影響範圍則包含13縣市；另外，氣象署也在下午5時27分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含台中市、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象署下午5時10分發布豪雨特報，豪雨警戒區為花蓮縣山區，大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，花蓮、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區需慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

另外，氣象署隨後又在下午5時27分發布大雷雨即時訊息，預估影響時間持續到晚間6時30分，警戒區域包含台中市、宜蘭縣、花蓮縣。氣象署提醒，上述縣市慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。