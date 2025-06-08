快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

直面真實情緒 香港藝術家鄧宇航攝影展盼世界更溫柔

中央社／ 台北8日電

如何與心理疾病共處，香港藝術家鄧宇航發展7年攝影計畫，透過記錄來自台灣、中國及香港4名受訪者，展現她們與情緒共處日常面貌，盼讓這個世界能對敏感的人更溫柔一點。

鄧宇航（Julien Tang）曾為記者，2016年赴法國進修，隔年起發展7年攝影計畫，成果匯聚為攝影展「ISuffer; Therefore I Am 我憂。故我在」，5月先行於香港展出，6月則於台北大稻埕開展，除平面攝影外也播映影片，由受訪者們侃侃而談自身與心理、精神疾病間的關係。

鄧宇航向中央社記者表示，自己青少年時期便患有憂鬱症，但很長一段時間，他感覺自己是「逃避的」，「直到後來去法國，才有點改變我的狀態，那時在南法，我感覺每個人的精神狀態都非常好，因為他們與環境是共生關係。」

這也促成鄧宇航後來推出攝影展「活在蔚藍海岸」，捕捉在海岸邊的人與故事，不同互動讓他漸漸思考，自己是作為什麼樣的人而存在，又是會怎麼樣表達自己的人；同時間，他開始使用社群平台Instagram，對於現代人如何表現自我又產生新的疑問。

鄧宇航說，有天他想起Facebook最興盛時期，每個人都真實展現自己喜怒哀樂，但在Instagram上，他好像只看到每人最好一面，「我就想，是不是社會不再接受我們真實的情緒？如果我想呈現那一面，又會怎麼樣？」

以自身病史出發，鄧宇航開啟7年攝影計畫，7年並非事先設定，而是因鄧宇航選擇以「等待」方式尋覓受訪者，與其徵求同樣飽受身心疾病之苦的受訪者，他更相信緣分，於是4名受訪者皆為他在生活中認識友人，徵得她們同意，才開啟拍攝計畫。

互動是成就作品一大關鍵，例如鄧宇航會問「感到脆弱時會是什麼樣子」，或受訪者會請求他拍下身體疤痕、姿態各異軀體，共同點是每幅作品都呈現靜謐而光亮氛圍，讓人看見即便被認為是負面情緒，其實並不一定是灰暗的。

鄧宇航說，呈現受訪者故事時，其實他也從受訪者身上得到力量，「包含我自己在內，其實我們所有情緒，即便是憂鬱、躁鬱，也是我們生存證明，是我們存在於世界的證據」；希望透過展覽直面情緒，也讓這個世界能對敏感的人溫柔一點。

攝影展「I Suffer; Therefore I Am 我憂。故我在」即起於台北藝術空間F Studio展出至16日。

香港 情緒

延伸閱讀

國徽設計者在港舊居唐樓… 環團倡列歷史建築

香港國際龍舟邀請賽 12地190隊逾4500人競技

國際知名藝術家蔡蔭棠作品 經1萬公里返鄉竹縣

謝玲玲昔嫁香港富商 68歲拿博士學位「5位高顏值子女」曝光

相關新聞

天氣炎熱減產 本周蛋價調漲3元、批發價每台斤35元

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，但即使目前每日產能已超過國人所需，但台北市蛋商公會在經過討論...

大雷雨轟3縣市1小時 最新警戒區出爐

中央氣象署下午15時49分針對南投縣、嘉義縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊...

要活就要動！研究證實運動助延命 大腸癌復發率降逾兩成

運動除了有助健康，現在也被證實能改善大腸癌患者的預後。「新英格蘭醫學雜誌」本月發表的一項第三期臨床試驗指出，大腸癌病患在完成術後輔助化療後，若能規律從事有氧運動，可顯著降低癌症復發及死亡風險。

7月5日會發生什麼事？日旅達人：連事實查核中心都出報告了

日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年7月5日會發生什麼事？這件事連事實查核中心都出報告了。...

糖尿病風險不只在血糖！「發炎記憶」藏身免疫細胞 恐成慢性病元兇

「醫師，我的血糖控制得很好，為什麼心臟還是出問題？」這類疑問在門診中屢見不鮮。隨著研究深入，醫界發現糖尿病引發的健康風險，並不止於血糖指數，而是可能早已悄悄改寫身體深處的免疫細胞記憶，導致長期處於慢性發炎狀態，成為心血管疾病等慢性病揮之不去的根源。

蛋白質不是主角！研究揭增肌關鍵：訓練效果遠勝補充品

健身風氣盛行，不少人為了增肌塑型，大量攝取高蛋白食品或補充品。據英國最新研究指出，肌肉成長的關鍵仍在於規律訓練，飲食補充雖有幫助，卻非決定性因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。