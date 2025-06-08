器捐遺愛人間 警方開道送抵3醫院救6人

「醫師，我的血糖控制得很好，為什麼心臟還是出問題？」這類疑問在門診中屢見不鮮。隨著研究深入，醫界發現糖尿病引發的健康風險，並不止於血糖指數，而是可能早已悄悄改寫身體深處的免疫細胞記憶，導致長期處於慢性發炎狀態，成為心血管疾病等慢性病揮之不去的根源。

2025-06-08 17:03