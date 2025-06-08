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器捐遺愛人間 警方開道送抵3醫院救6人

中央社／ 宜蘭8日電

男子因腦幹出血經搶救後判定腦死，家屬捐出器官遺愛人間，宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院今天展開器官摘除手術，由警方開道將器官護送至3間醫院移植，6名受贈病患重獲新生。

陽明交大醫院表示，30歲男子6日因腦幹出血送抵醫院，經院方搶救呈現腦死狀態，病患家長認同器捐理念，希望發揮大愛，經院方判定腦死，捐出愛子器官遺愛人間，期望有緣人能重獲新生，代替愛子好好延續生命。

院方指出，經器官捐贈移植登錄中心配對，陽明交大醫院為腎臟移植醫院，一顆腎臟將留愛宜蘭，其餘心臟、肺臟、肝臟、一顆腎臟及小腸，分送台大醫院、基隆長庚醫院及中國醫藥大學附設醫院移植，共有6名受贈病患。

陽明交大醫院今天展開器官捐贈摘除手術，由於心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，院方摘除心臟後，上午11時許展開首趟器官運送，因今天適逢假日，國道5號易壅塞，宜蘭縣警察局、國道公路警察局第九公路警察大隊及第一公路警察大隊等單位，派遣警車為救護車開道，將器官送至各醫院，於下午2時許，將全數器官送抵各醫院，現正展開手術中。

陽明交大 警察 器官捐贈

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