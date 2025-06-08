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韓劇呈現產後大出血威脅 醫：預防用藥是關鍵防線

中央社／ 台北8日電

韓劇「機智住院醫師生活」真實呈現產後大出血威脅，在每3名產婦就有1人逾35歲的晚生時代，台灣婦產科醫學會指出，面對這項潛在致命併發症，預防性用藥是目前最有效防線之一。

「機智住院醫師生活」第10集的產後大出血搶救場景，真實呈現產婦歷經大出血、失溫、喪失意識與多重急救，震撼描繪臨床分娩後可能面臨的生死交關。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈近日透過新聞稿指出，產後大出血是指自然產後出血超過500毫升或剖腹產超過1000毫升。

產後大出血為產婦死亡主因之一，常見高風險族群包括高齡產婦、胎盤異常、多胞胎妊娠、羊水過多、子癇前症與凝血異常。黃建霈說，面對這項潛在致命、足以讓家庭破碎的併發症，「預防性用藥」是目前最有效防線之一，如催產素等子宮收縮劑，於胎盤娩出後即時施打可降風險。

另外，孕婦住院安胎情節也是「機智住院醫生生活」精彩劇情，黃建霈說，早產高危族群為有早產病史、雙胞胎妊娠、子宮頸閉鎖不全、出血、感染或妊娠高血壓等，穩定子宮狀況、延後分娩時機，能降低早產及後續併發症風險，健保署今年放寬安胎藥催產素拮抗劑給付規定。

這次健保給付條件也首度納入無需藥物控制的孕期糖尿病與妊娠糖尿病孕婦，黃建霈指出，這款藥物僅針對催產素受體作用，精準抑制子宮收縮的專一性較高，臨床研究顯示其嚴重副作用發生率較低且耐受性佳，能更好地同時確保孕婦安胎的安全性。

在每3名產婦就有1人超過35歲的晚生時代，台灣婦產科醫學會呼籲，孕婦應落實定期產檢，並及早與醫療團隊討論個人化妊娠與分娩風險管理策略；從孕期及早辨識風險，必要時妥善使用安胎藥穩定子宮狀況，並搭配分娩當下的出血預防用藥，守護母嬰健康。

風險 醫學會 婦產科醫

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