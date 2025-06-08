天氣炎熱減產 本周蛋價調漲3元批發價每台斤35元

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，但即使目前每日產能已超過國人所需，但台北市蛋商公會在經過討論後決議本周起蛋價調漲3元，為產量的持續減少先做準備。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前蛋價已經太低，實在不能再跌了，在經過討論後，本周蛋價將調漲3元。本周產地價每台斤將調漲為25.5元，批發價則漲至每台斤35元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞3684萬隻，每日產量12萬8000箱，若以每箱約200顆計算，已經超過國人所需求的12萬箱。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，今年產地沒有什麼禽流感疫情，但是氣候炎熱導致蛋雞大幅減產，近期蛋價已經太便宜，雖然這次蛋價調漲，但還是呼籲農民自主減產，否則暑假學校就要開始減少供應營養午餐，庫存壓力也會上來。