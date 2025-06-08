糖尿病風險不只在血糖！「發炎記憶」藏身免疫細胞 恐成慢性病元兇

隨著研究深入，醫界發現糖尿病引發的健康風險，並不止於血糖指數，而是可能早已悄悄改寫身體深處的免疫細胞記憶，導致長期處於慢性發炎狀態，成為心血管疾病等慢性病揮之不去的根源。

遺傳優生科主任張家銘日前在臉書粉專表示，這項觀點源自近年被廣泛討論的「訓練型免疫」（trained immunity）理論。簡單來說，長期高血糖、高油脂飲食、壓力等因素，會讓免疫細胞「學會發炎」，並將這段經歷牢牢記住，就算後續血糖恢復正常，這種「發炎記憶」仍可能不時發作。

醫學上早已證實，慢性高血糖環境會引發身體低度發炎，進一步損害血管與神經。不過近年研究發現，這些發炎現象不只是短暫反應，而是透過「表觀遺傳」方式改變免疫細胞的行為模式，連負責製造免疫細胞的骨髓幹細胞也會受到影響，生出來的細胞容易暴衝、愛發炎。

更令人關注的是，即使病人血糖、血脂控制得宜，只要身體曾經歷過肥胖、壓力或不健康飲食，這些「發炎指令」仍可能殘存在細胞裡，導致身體反覆進入炎症狀態，也因此提高心臟病、中風等慢性病風險。

醫師強調，對抗這類深層的「免疫記仇」機制，並不能靠壓制，而需透過調整生活習慣「重教」免疫細胞。改變的關鍵包括三大面向：

1.飲食重建記憶：多攝取抗發炎食材如莓果、橄欖油、深綠色蔬菜、堅果、豆類，避免高糖、高油、低纖的西式飲食，逐步替換免疫細胞的記憶劇本。

2.穩定血糖波動：不只是追求漂亮的HbA1c，而是避免血糖大起大落。建議飯前吃蔬菜、遠離含糖飲料，讓身體保持穩定狀態。

3.管理壓力與睡眠：睡眠不足、長期焦慮會讓免疫系統過度緊繃。日常可透過冥想、散步、深呼吸幫助免疫系統「冷靜下來」。

除了生活介入，部分藥物也證實具干預「壞記憶」的潛力，例如降血糖藥物二甲雙胍（Metformin）與降血脂的Statins（他汀類），皆可能對免疫系統產生正面調節。未來醫界正朝向研發針對免疫細胞記憶的「精準治療」，期待能從根本改善慢性病體質。

不過專家提醒，健康管理不能只看血糖、膽固醇等數據，「真正的轉變是細胞學會放下過去的警戒模式」。只要持之以恆地改善生活方式，每一次運動、每一頓平衡飲食，都是在重新教育免疫細胞、改寫發炎記憶的重要一步。