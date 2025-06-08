「3.8公分瓶蓋」惹禍…板南線1車門關不了 北捷旅客換乘

6月7日上午8時左右，板南線善導寺站一部列車車門無法關閉，經現場車站人員初步檢視及處理後，仍無法關閉車門，為了確保旅客安全，須依SOP請車上旅客換乘下部列車。後續經機廠維修人員「車門拆除」檢修，發現一個已變形之瓶蓋(長約3.8公分、高約1公分），剛好卡在車門左側門板底部與車門導槽間，導致車門無法自動關閉。台北捷運再次呼籲旅客，請儘量往車廂內部移動，妥善保管隨身物品，避免影響車門關閉及行車運轉。

北捷公司表示，經統計，114年迄今，車門開關異常近7成是「異物」卡在車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，另外如藍芽耳機、免洗筷、鞋子飾品、雨傘頭、瓶蓋等，都容易滾入車門縫隙。

台北捷運再次呼籲，進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，請勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品，以免耽誤寶貴行程及損失隨身物品。

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