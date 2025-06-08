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31艘帆船集結潮境海域美景吸睛 基隆嶼繞島競速今出發

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供

台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽，今天鳴笛出發。這場展現基隆海洋城市魅力的年度盛事，號召多國帆船好手參加。不少民眾前往潮境公園或101高地，欣賞藍天碧海青山映襯下，31艘帆船集結在海面的美景。

2025基隆潮境海灣節昨天和今天在碧砂漁港舉辦，今年主題是「潮帆 風尚」，市府在布拉格廣場搭建表演舞台，連辦兩天與圍繞帆船概念的活動，並安排節目演出。

台琉國際帆船賽在1998年首次舉辦，當年航線是從石垣島航向花蓮。這場帆船賽事，除了新冠肺炎疫情期間停辦3年，年年舉辦至今，規模也擴大成帆船月活動。今年帆船賽事今年分成3階段，今天是基隆嶼繞島賽，後續將再辦基隆到宮古島越洋賽，最後在宮古島舉辦繞標賽。

基隆市與宮古島市因帆船賽結下緣分，進而締結姊妹市，在體育、觀光與文化等領域展開交流。宮古島市今年也組團參與台琉國際帆船賽。基隆市長謝國樑昨天會見宮古島市長嘉數登率領的訪問團，雙方期許未來持續深化合作，共創城市外交新契機。

基隆市副市長邱佩琳和嘉數登、立委林沛祥、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川、基隆區漁會理事長簡建輝、基隆市姊妹促進會理事長陳世斌等人，今天共同為基隆嶼繞島賽鳴笛啟航，宣告「帆船月」賽事登場，展現基隆作為海洋城市的動能與魅力。

邱佩琳表示，潮境海灣節是結合城市海洋文化、觀光產業的年度盛事，今年導入更多時尚、互動與在地創意，希望將運動賽事轉化為推動城市品牌與地方經濟的關鍵平台，透過帆船競賽、主題市集與親海體驗等內容，讓更多市民與旅客看見基隆，愛上大海。

今天共有來自8個國家或地區的帆船好手，從碧砂漁港將操控帆船前往基隆嶼繞島賽起點潮境海域。比賽在上午11點出發，31艘重型帆船在海面集結，吸引不少民眾到潮境公園、海科館101高地，欣賞海灣難得一見的美景。

市府表示，潮境海灣節除了帆船賽精彩，在碧砂漁港會場還有「潮境山海市集」，安排30個在地品牌與青創團隊，展售自家獨特設計的商品。現場另設「潮帆風尚打卡牆」、「潮人Dress Code招募活動」，邀請民眾穿上海洋風造型，拍照打卡即可兌換限量潮流領巾。

市府也與國立海洋科技博物館開辦「帆船知識小學堂」，提供互動教具與STEAM遙控帆船體驗區，讓小朋友透過遊戲，學習風向與帆船航行理論。音樂舞台安排Ting聽樂團、原木樂團、大巴息格與玖派樂團等團隊接連演出。今晚將由海洋大學熱舞社與Mister 493 DJ帶來壓軸表演，為碧砂夜晚注入青春動感與浪漫氣息。

台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從碧砂遊艇港出發前往賽程起點潮境海域。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從碧砂遊艇港出發前往賽程起點潮境海域。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，基隆市副市長邱佩琳、宮古島市長嘉數登、立委林沛祥、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川等人共同鳴笛後出發。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，基隆市副市長邱佩琳、宮古島市長嘉數登、立委林沛祥、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川等人共同鳴笛後出發。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從碧砂遊艇港出發前往賽程起點潮境海域。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從碧砂遊艇港出發前往賽程起點潮境海域。記者邱瑞杰／攝影
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽今天登場，吸引民眾到潮境公園和101高地，欣賞帆船在海面集結美景。圖／基市府提供

碧砂漁港 樂團 基隆嶼

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