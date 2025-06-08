要活就要動！研究證實運動助延命 大腸癌復發率降逾兩成

運動除了有助健康，現在也被證實能改善大腸癌患者的預後。「新英格蘭醫學雜誌」本（6）月發表的一項第三期臨床試驗指出，大腸癌病患在完成術後輔助化療後，若能規律從事有氧運動，可顯著降低癌症復發及死亡風險。

胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書粉專表示，研究分析約500位第三期大腸癌患者的運動介入成效，發現與未運動者相比，有運動習慣者的復發率下降28％，死亡率則下降達37％。這是目前首度以臨床實證方式確認，運動可延長「無病生存期」（Disease Free Survival）與「總生存率」（Overall Survival）。

根據研究設計，患者需在六個月內，每週進行相當於10 MET小時以上的中等強度有氧運動，並在未來兩年半內持續執行。推薦項目包括「每週快走3至4次，每次45至60分鐘」，或進行慢跑，「每次25至30分鐘」。

不過研究團隊也提醒，運動雖有正向影響，但並非完全無風險。在受試者中，有18.5%出現與肌肉骨骼相關的不良反應，其中8例與運動直接相關。因此，研究人員建議，癌症患者進行運動前，應先諮詢主治醫師、物理治療師或具專業資格的運動指導員，依據個人身體狀況量身訂做訓練處方。

為提升運動效益並降低風險，醫界建議病患應遵守以下四項原則：

1.循序漸進：切勿操之過急，運動強度和時間應逐步增加。

2.觀察身體反應：若出現心悸、嚴重疲勞或不適，應立即停止

3.注意免疫力低下時期：化療期間免疫力低時，應選擇室內運動

4.依症狀調整訓練：如骨轉移、淋巴水腫或神經病變等特殊狀況，應避開過度負重或高風險活動

研究團隊強調，運動不僅是輔助治療，更應視為癌後生活的重要一環，「對多數患者而言，運動是副作用極低、效益可觀的良藥，但關鍵在於找到適合自己、能持續進行的方式。」