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從植物與時間思考 15藝術家匯聚「生命樹」面貌

中央社／ 台北8日電

以「生命樹」為主題，來自亞洲及歐洲的15名藝術家分別以繪畫、裝置、雕塑等媒材，在以作品為畫廊慶生同時，也展現自時間或植物出發的思考。

15名藝術家為台北畫廊安卓藝術代理藝術家，安卓藝術成立15年，多次推廣台灣藝術家至中國北京、香港、菲律賓馬尼拉等地空間展出，2017年起於香港巴塞爾藝術展上推出已故藝術家石晉華的「行路一百公里」、藝術家李明則的「遊俠戲影」等展。2019年後也與關渡美術館合作，推出多檔海外藝術家展。

紀念15週年展覽主題訂為「生命樹」，安卓藝術創辦人李政勇昨天於開幕酒會分享，收藏家、醫師陳泊文在畫廊成立時，在自家花園種下高度及膝的小桂花苗，15年過去，這株小桂花苗已長成高逾2.5公尺的桂花樹，並成了象徵畫廊的生命樹。

李政勇表示，將「生命樹」訂為15週年特展主題，對畫廊與長年支持的收藏家與藝術家來說，都是最為貼切且深具意義的。

「生命樹」參展藝術家，包含來自羅馬尼亞的格爾卡（Dani Ghercã）、米庫（Ana Maria Micu）、弗拉杜塔（Bogdan Vlăduță），還有來自比利時的維爾德（Rinus Van de Velde），以及來自日本的大卷伸嗣（Shinji Ohmaki）。

來自菲律賓的藝術家包括卡路拜恩（Buen Calubayan）及克魯斯（Marina Cruz），印尼則有加里波第（Syaiful Garibaldi）及瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan），還有旅居於德國的中國藝術家傅饒。

台灣參展藝術家則有周楷倫、黨若洪、林煒翔、謝鴻均及楊寓寧。15名藝術家中，弗拉杜塔和楊寓寧都採用植物主題的繪畫，弗拉杜塔的「傘松」系列描繪松樹生命力，尤其樹幹底部肆意生長且根結盤錯的「根」，也可看出藝術家梵谷如何影響著他。

而楊寓寧的新作「旅人蕉群」，則將2株香蕉樹擬人化為相伴旅人，一高一低、一淺一深的構圖與墨色，營造相伴關係，也呼應展覽主題。

「生命樹」安卓藝術15週年特展即日起至8月8日展出，地點在台北安卓藝術。

藝術家 安卓

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