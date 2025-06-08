7月5日會發生什麼事？日旅達人：連事實查核中心都出報告了

日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年7月5日會發生什麼事？這件事連事實查核中心都出報告了。網傳「7/5日本將發生大地震，會引發海嘯讓台港菲國陸地連在一起」？查核結果：地震無法預測，網傳論述多無科學依據。

林氏璧指出，因為和日本旅遊不能說無關，他最近只要出影片或報導就會看一下。但他發現目前很多流傳的說法和龍樹諒「我所看見的未來」書中是不吻合的。最常見的錯誤是，龍樹諒其實只有說大災難是2025年7月發生。

林氏璧說，比較社群流傳的謠言，與原預言夢的文字也有差距。如書中提到7月5日，指的是夢境是在2021年7月5日夢到，而不是說7月5日會發生大地震。此外，許多社群謠言指出7月5日南海海槽會大地震；但書中說的是菲律賓海板塊中間發生災難。

真要說龍樹諒預言到的大事，林氏璧指出，是311東日本大地震，雖然只有在封面寫下「大災害在2011年3月」，原書中完全沒有任何內容；還有皇后樂團主唱佛萊迪去世。總共6件，遠遠不到13件。

林氏璧表示，龍樹諒6月15日會自費出版一本新書：《天使的遺言》，據說會有我所看見的未來相關細節與闢謠，讓我們來看看她這次會說什麼。他猜她會強調，她根本沒說過是7月5日 4:18AM發生。