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控血糖又不失禮 醫師揭「大餐前小動作」助攻減重不破功

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提到，蛋白質能延緩胃排空速度、提升飽足感。示意圖／ingimage
醫師提到，蛋白質能延緩胃排空速度、提升飽足感。示意圖／ingimage

減重期間遇到親友聚餐邀約，該如何在不失禮的情況下吃得健康又無負擔？醫師李思賢分享自身的小訣竅：吃大餐前，先來一盤生菜加橄欖油或一顆白煮蛋，讓血糖波動降溫、食慾有感收斂。

家醫科醫師李思賢近日在臉書發文指出，週末或假日常有親友約吃大餐的情況，為避免餐桌上「什麼都不敢吃」的尷尬，他習慣在赴約前先吃一盤生菜，並大方淋上橄欖油，「這樣可以有效減少攝取垃圾食物的量，也能穩定血糖波動，吃起來比較沒有罪惡感。」

他進一步指出，除了生菜之外，白煮蛋也是他的另一個秘密武器。蛋白質能延緩胃排空速度、提升飽足感，有助於在外食時不過量進食，也能減少餐後血糖劇烈上升。

醫師提醒，減重期間若完全避開社交場合，容易導致心理壓力與飲食失控反彈，反而適得其反。掌握「先吃纖維或蛋白質再進主餐」的簡單技巧，不僅有助控制血糖與體重，也能兼顧生活品質與人際關係。

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