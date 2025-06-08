周二之後首颱有機會生成 吳聖宇：來不來恐都有威脅

中央氣象署預報員林定宜上午指出，菲律賓東方海面和南海一帶都有熱帶擾動生成，海水熱含量、溫度及垂直風切都算適合熱帶擾動發展，目前仍在發展、整合中，結構仍鬆散，是否能形成今年首颱蝴蝶，周二之前機率不高，周二之後再進一步觀察。但台灣周四之後到周末水氣增加，天氣不穩定。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雲層發展看起來逐漸有長起來的趨勢，但還是沒有很明確的組織性，搭配上模式的底層風場後，可以看出從南海中部到菲律賓呂宋島附近是目前季風低壓槽的位置，呈現東西狹長狀，隱約有環流中心在呂宋島東邊近海。

但他指出，大部分的雲層落在呂宋島以西，根據過去經驗，環流中心有很大機會跳過呂宋島跑到南海上空去發展，如此一來最後環流真正鞏固組織起來的位置就有機會在南海出現，那麼發展增強後的系統(熱帶低壓或輕度颱風)往廣東沿岸靠近的機會就會大幅度提高，今天到明天之間整個低壓環流組織的變化相當關鍵，值得密切注意。

由於環流很大，吳聖宇指出，發展的速度應該不會很快，真要形成熱帶低壓或是颱風大概要等到周二或周三(10-11日)才有機會。如果不往台灣來，雖沒有直接的威脅，但它的外圍、尤其是環流東半圈的西南季風強風軸就有比較高的機會來到台灣附近，是否為迎風面地區帶來顯著降雨需要持續留意。