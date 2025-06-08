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「進擊的巨人」音樂會10月登台 重溫動畫震撼對決

中央社／ 台北8日電

「進擊的巨人」音樂會已巡演紐約卡內基音樂廳、倫敦溫布利體育館與澳洲雪梨歌劇院等場地，10月首度訪台，動畫迷將在音樂與動畫片段中，重溫調查兵團與巨人的深刻對決。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，「進擊的巨人（Beyond the Walls）」音樂會由日本原作音樂雙雄澤野弘之與山本康太共同監製，結合Live Band、交響樂團與合唱團，並搭配大銀幕動畫片段播放，打造沉浸式音樂體驗。不少國外樂迷回饋表示，音樂會過程彷彿再一次經歷自由與犧牲的戰鬥，淚水止不住。

「進擊的巨人」原為日本漫畫家諫山創創作的漫畫作品，建構「人類 VS 巨人」的世界觀，人類居住在由高牆包圍的城市，對抗牆外會吃人的巨人，並尋找著關於巨人的答案。評論普遍認為，「進擊的巨人」反映「當今社會中青年人所感受到的絕望」，目前已經有動畫版、真人版電影等，至今仍深受歡迎。

澤野弘之（Hiroyuki Sawano） 表示，這場音樂會不只是回顧，更是與粉絲重新連結的珍貴機會，會以最原汁原味的方式帶來「進擊的巨人」的世界，「對我來說這部作品的音樂，是作曲職涯中極其重要和充滿意義的一頁。」

山本康太（Kohta Yamamoto）也補充，全場都使用日本原版樂譜，「每一個音符與細節我們都親自參與調整，務求完美呈現動畫中所有的情感與張力。」

這次演出陣容包括「進擊的巨人」官方巡演LiveBand，攜手長榮交響樂團與合唱團聯合演出，展現的經典原聲配樂包括at'aek ON taitn、Apple Seed、Footsteps of Doom等曲目，搭配動畫影像在現場同步播放，帶領觀眾重溫震撼人心的戰役與角色間深刻的掙扎。

「進擊的巨人」音樂會將於10月23日演出，地點在台北小巨蛋。

音樂會 動畫 交響樂團

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