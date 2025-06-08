午後雷雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署中午12時45分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8）日各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：08日下午至08日晚上。