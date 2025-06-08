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山中有牌誌、雲深亦知處！林保署升級簡易路標通訊點 打造山林安全網

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部在我國山林完成建置簡易路標資訊3,420面，及手機可通訊點標示1,381處，打造山林安全網。林業及自然保育署／提供
農業部在我國山林完成建置簡易路標資訊3,420面，及手機可通訊點標示1,381處，打造山林安全網。林業及自然保育署／提供

台灣山域事故案件亦有成長趨勢，農業部林業及自然保育署針對事故案件中最多的迷途及創傷類山域事故，完成建置簡易路標資訊3,420面及手機可通訊點標示1,381處，全面提升登山安全資訊能量，打造山林安全網。

林業保育署表示，台灣山林面積廣袤，提升登山安全需要政府與民間共同努力。林業保育署與國家通訊傳播委員會、數位發展部以及民間各家電信業者通力合作，盤點熱門登山路線改善山區通訊品質，民間電信業者不畏艱辛深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示，目前已完成1,381處，期能逐步驅散山區通訊迷霧，以科技手段降低迷途風險，不僅可方便山友回報行程，更可做為緊急呼救點位守護山友安全。

另為提升登山指引標示，林業保育署與民間登山團體合作建置簡易路標，有別傳統登山路條，簡易路標以每100公尺設置1面為原則，牌面內容簡單易懂，清楚標示路線名稱、起終點、里程距離及坐標等資訊，目前已設置3,420面，每年更將安排專人更新維護，以提供登山者值得信賴的登山指引。

林業及自然保育署表示，通訊點及簡易路標資訊已更新於政府資料開放平台及魯地圖，亦可於眾多登山APP如山林日誌、綠野遊蹤、蛙弟等，即時獲得通訊及簡易路標等點位完整資訊，提升登山安全保障。林業保育署再次提醒民眾，登山活動具挑戰性及風險性，應做好入山準備再出發，山永遠都在。

民間電信業者不畏艱辛深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示1,381處，期能逐步驅散山區通訊迷霧，以科技手段降低迷途風險。圖為能高越嶺道上的手機可通訊點標示。林業及自然保育署／提供
民間電信業者不畏艱辛深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示1,381處，期能逐步驅散山區通訊迷霧，以科技手段降低迷途風險。圖為能高越嶺道上的手機可通訊點標示。林業及自然保育署／提供

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