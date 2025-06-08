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林業文資保存再發展中長程計畫 第二期今年上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為保存、維護及傳承林業文化的資產保存工作，農業部林業及自然保育署推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，第二期期程為今年起至2028年，本期計畫總經費計17.6億元。圖為羅東林業文化園區。圖／羅東林管處提供
為保存、維護及傳承林業文化的資產保存工作，農業部林業及自然保育署推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，第二期期程為今年起至2028年，本期計畫總經費計17.6億元。圖為羅東林業文化園區。圖／羅東林管處提供

林業文化遭受持續消失的威脅，為保存、維護及傳承林業文化的資產保存工作，農業部林業及自然保育署推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，第二期期程為今年起至2028年，本期計畫總經費計17.6億元。林保署指出，本期計畫經費未受立法院刪凍年度預算影響。

台灣林業經營體制源自日治時期，其產業發展涵蓋資源調查研究、伐木制度、林產物利用、造林育苗、林學試驗、森林保安以及環境教育等多元面向，而近代山林開墾與城市建設的發展緊密相關，不論是山林治理、林場伐採、種源保存抑或樟腦資源利用等，都共同塑造了台灣近代史上獨特的生活風貌，對當今人民生活與山林土地的影響深遠。

為全面發展林業文化觀光新氣象，推動地方經濟發展，打造台灣特有之林業文化廊道，建構林業文化資源保存系統為本計畫總體發展願景，藉由以「林業文化資源整合保存」及「林業文化場域永續經營」之政策執行與推動，其中優先從「林業文化資源場域」著手，建構林業文化園區核心價值與基礎建設，打造林業文化廊道之基底，並針對優先整建具珍貴價值之建築物，進行保存維護與管理。

本計畫以林田山、羅東、東勢3處林業文化園區，以及台北、竹東、豐原、花蓮、草屯、羅東、礁溪等7處共22項指定林業文化資產（含暫定古蹟）為核心，串聯林業文化資源與林場為軸帶，運用產業路徑動態保存，緊密結合沿線聚落及場站。

林保署表示，本計畫期程共8年分二期辦理，本計畫第一期為2021年至2024年，第二期期程為2025年至2028年，分年執行「整合林業文化資源及建構數位保存計畫」、「林業文化場域基礎設施改善計畫」與「林業文化資產修復與科技防災系統建置計畫」等3項子計畫。本期計畫總經費計 17.63146億元，包含農業部16.3億元以及文化部1.33146億元。

林保署指出，由於日前農業部相關凍結預算均已解凍，因此本計畫相關經費並未受到影響。

農業部 羅東 文化資產

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