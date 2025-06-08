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客家合唱比賽上台人數超過規定 客委會宣布撤銷第一名

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

客委會於5月25日舉辦的「2025客家合唱比賽」，現代阿卡貝拉社會組冠軍隊伍「請問芳名人聲樂團」賽後遭反映演出人數超出簡章規定。客委會今天發出聲明表示，評審決議撤銷社會組第一名成績，第一名從缺不遞補。

客委會表示，依本次比賽簡章規定，現代阿卡貝拉社會組演出應「一聲部限一人演出，舞台上至多8人演出」，「請問芳名人聲樂團」當天卻有11人上台演出，未能於比賽現場立即檢核人數並通報評審團造成疑義，客委會深表歉意。

客委會表示，調閱比賽當日完整影像與現場紀錄，已於6月7日邀請評審團召開複審會議，雖然該團現場演出表現優異，演出的2首歌曲實際分別由7人、6人持麥克風演唱，但登台人數11人超出簡章規定的8人，經決議基於賽事規定公平性，撤銷社會組第一名成績，第一名從缺不遞補。

客委會重申，當日比賽評審委員係依比賽整體音樂表現評分，評審與獲獎團隊指揮合影之事，雖發生於成績公布頒獎後亦有遭質疑公平性之虞，對於賽事規劃辦理亦將進行檢討改進，以確保比賽公正性與參賽者權益，並維護賽事公信力。

樂團 客委會 人聲

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