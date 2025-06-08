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加油要快！中油宣布調漲本周汽柴油價格

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元。本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元。本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，本周受俄烏地緣政治局勢轉趨緊繃影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.2元及0.3元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元及0.3元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至5月底止，中油共吸收約41.74億元。

調漲 油價 中油

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