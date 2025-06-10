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陽傘只能遮3成光！專家揭傘具壽命關鍵 提醒「小孩更需要撐」

聯合新聞網／ 綜合報導
在炎熱夏季撐陽傘可防止中暑。圖／ingimage
在炎熱夏季撐陽傘可防止中暑。圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，夏季高溫炎熱，陽傘成為許多民眾的必備品。不過傘具專家田中正浩指出，不正確的使用與保存方式，可能讓陽傘發揮不了應有的遮陽效果，甚至大幅縮短壽命。

陽傘的主要功能包括阻擋可見光、紫外線防護與抗熱，不同款式也有功能上的差異。市面上常見的傘具分成三種：只適用晴天的「晴天專用」、可應付小雨的「晴雨兼用」，以及以防雨為主、遮陽效果較弱的雨傘。田中先生建議，若每天都在戶外活動，最好選擇「晴天專用傘」；若希望一把傘就能兼顧日常需求，則可選「晴雨兼用傘」。

為了發揮傘具最大的效果，田中先生也提醒使用方式很關鍵。撐陽傘時應盡可能將傘擺在太陽與自己之間，並隨陽光角度調整傘的位置；使用後則應保存在陰涼通風處，避免陽光直射，淋濕後也要晾乾。一般陽傘壽命約2至3年，若發現傘布變色、出現色差，或是摺痕處掉色變黑，就代表傘該換新了。

不少人以為陽傘能完全阻擋陽光，其實並非如此。田中先生指出，陽傘僅能擋住約2至3成的光線，其餘光線仍會透過反射、散射進入皮膚，因此搭配長袖衣物、防曬乳，才是完整防曬對策。陽傘不只大人能用，也推薦給孩子，因為孩子身高較矮，容易受到地面反射熱與直射陽光的雙重影響，增加中暑風險。不過讓孩子撐傘時，家長也要提醒避免揮舞或橫拿傘具，以免發生意外。

高溫 雨傘 防曬 紫外線 中暑

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