腹部超音波揪病灶！ 肝基會免費保肝篩檢送愛到原鄉

近年來，「國病」已逐漸轉向肺癌或大腸癌，不過，肝癌仍高居國十大癌症死因第二位，是健康一大威脅；而慢性肝病及肝硬化在最新的國人死因排行已掉出十名外，代表肝癌篩檢已獲顯著成效。肝病防治學術基金會提醒，健康檢查不只是翻轉晚期肝癌，也希望抽血檢查B、C肝，及早根除肝炎。

肝基會大力推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」，聯合多個團體免費保肝篩檢，服務全台肝苦民眾。今年已陸續至台東縣、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市舉辦免費保肝抽血與腹部超音波檢查。今天健檢活動來到苗栗縣獅潭鄉，在義民廟舉辦免費B、C型肝炎及多項癌症篩檢活動。

肝基會表示，感謝港澳台灣慈善金會愛心獎的支持贊助，以及苗栗縣政府、苗栗縣政府衛生局的協助，預計為200位原民朋友保肝抽血。現場提供腹部超音波、肝癌等6項癌症指數抽血檢查；凡是30歲以上民眾皆可做免費肝病抽血篩檢，活動前已有約100位賽夏族原民朋友事先報名。

苗栗縣政府衛生局局長楊文志表示，B、C型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主因；苗栗縣獅潭鄉經評估，45至79歲民眾B、C型肝炎尚約有850位未做過檢查。他強調，國健署已擴大提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）免費終身1次B、C肝篩檢，民眾可善用篩檢了解自己的健康狀況。

楊文志說，肝炎和肝癌並不可怕，早期發現、早期治療都可機會降低對生命的威脅。要知道自己有沒有肝病，不能憑感覺，第一步就是要抽血檢查，定期做腹部超音波。他提醒，台灣每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化與肝癌，定期追蹤治療能有效降低肝癌發生、減緩肝癌死亡率。

肝病防治學術基金會執行總監黃婉瓊表示，腹部超音波檢查是篩檢肝癌的最重要利器，由於肝臟沒有神經，肝臟病變常是靜悄悄發生，發現病兆時，往往已經病程嚴重。她指出，事前預防及篩檢工作非常重要，若檢查結果為陽性或不確定，先不要過度擔心，參與的醫療院所會協助轉介追蹤治療。