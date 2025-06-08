主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

前華視主播邱薇而近日搭乘高鐵商務車廂，途中因更換靠窗座位，被服勤員提醒後反抱怨其態度不佳，自己像「逃票的中學生」，臨時決定延後下車改票，卻又來不及補票被盯上詢問，讓她感嘆是無言的經歷。台灣高鐵表示，旅客未依規搭乘會提醒或勸導，另若更改乘車區間可主動反映以利盡速協助。

邱薇而近日在臉書指出，「一趟高鐵之旅，兩種對待，三分感受」，6月3日搭高鐵的商務車廂，遇到一段讓她有點無言的經歷。從她開口跟列車員要張衛生紙開始，語氣就像欠了對方300萬元；後來在空著的靠窗座位坐一下，還沒到站、還沒有人上車，馬上被提醒「這不是妳的位置喔」。

邱薇而說，最讓她傻眼的是，她臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒開口補票，就被盯上詢問搭到哪一站，她心想，「請問我是什麼？逃票的中學生嗎？」隨後回答自己會補票後，對方馬上叫人來處理，讓她當下心想不是不付錢，是還沒來得及，一副她要坐霸王車的樣子。

回程她則改搭標準車廂，邱薇而說，整體感受比較舒服，偶爾換座位，沒人打擾，反而覺得「不是價格高，服務就比較好」，高鐵的商務車廂，如果不能提供更細緻的尊重，那它也就只是張比較貴的車票而已。

對此，高鐵表示，高鐵商務車廂系依據旅客行程起訖區間，提供車上點心服務，若發現有旅客未依規定搭乘或誤坐，即會予以提醒或勸導。

高鐵強調，旅客搭乘高鐵時，請依照票面資訊對號入座，避免影響他人權益，如有補票或其他需求，請主動向列車服務人員反映，以利盡速協助。