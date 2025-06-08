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首颱蝴蝶是否生成 氣象署：周二是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來幾天需留意午後雷陣雨及局部大雨。本報資料照片
未來幾天需留意午後雷陣雨及局部大雨。本報資料照片

中央氣象署預報員林定宜上午指出，在菲律賓東方海面和南海一帶都有熱帶擾動生成，海水熱含量、溫度及垂直風切都算適合熱帶擾動發展，目前仍在發展、整合中，結構仍鬆散，是否能形成今年首颱蝴蝶，周二之前機率不高，周二之後再進一步觀察。但台灣周四之後到周末水氣增加，天氣不穩定。

林定宜指出，今天有廣泛午後雷陣雨；明天吹偏南風，周二（10日）菲律賓東方海面恐有熱低壓生成，南海海面也不排除另一熱低壓生成。台灣附近是一個廣泛的低壓區，周三（11）熱低壓可能位於台灣東方或西方；周四（12日）台灣附近水氣多，周五及周六轉偏西南風向，南邊上來水氣會增多，台灣天氣不穩定。

氣溫方面，林定宜說，今吹偏南風各地高溫多在32-33度，午後東部以北、東北部及東部地區降雨明顯，可能有局部大雨機率；晚上到明天清晨，東半部及恆春半島也有局部短暫陣雨機率。

林定宜指出，明天仍吹偏南風，西半部地區及東半部山區仍有不定時短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨機率。周二到周三轉成東南風，迎風面的東半部及恆春半島，以及午後各山區降雨機率高。周四低氣壓接近，可能在東方或西方，仍要看後續整合。周五、周六低壓帶移走但轉成西南風，帶來豐沛水氣，東南部及南部地區下雨機率高，其他地區轉成午後短暫雨天氣。

今天天氣預報。圖／中央氣象署提供
今天天氣預報。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

菲律賓 恆春

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