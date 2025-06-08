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黑指甲嘴唇非龐克風 恐原發性肺動脈高血壓

中央社／ 台北8日電

黑色指甲油、唇膏是龐克風特色，但若手指、腳趾與嘴唇偏黑，要留意是否伴隨體力變差、走路氣喘吁吁；醫師提醒，這些是原發性肺動脈高血壓徵兆，未及早治療恐危及性命。

33歲的吳小姐過去就未特別留意長期有這些徵兆，平時喜歡與家人四處健行的她，4年前開始，漸漸覺得體力變差，走不到半層樓就氣喘吁吁，外出常常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小的血痰等，到馬偕醫院就醫後發現，原來是罹患原發性肺動脈高血壓。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲近日透過新聞稿表示，原發性肺動脈高壓是一種罕見疾病，每百萬人中僅約6至10人罹患，女性患者比例較高，發病原因至今仍然未知，且沒有根治方法。肺動脈高血壓的5大典型症狀，包括呼吸急促、咳嗽、咳血、下肢腫脹及頭暈。

吳懿哲說，患者初期只會感覺體力下滑，稍微活動就疲憊，或走一小段路便氣喘吁吁，因此常被忽略，導致診斷困難。隨著病情進展，可能乾咳、四肢末端水腫、甚至心絞痛，若未能及時治療，恐導致高死亡風險，只要及早診斷並配合正確藥物治療，仍有機會穩定病情，與疾病共存。

吳小姐是馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳書豪分享的個案，他說，吳小姐確診初期先接受口服藥物治療，但病情未見明顯改善。經團隊評估後，改採「皮下注射型前列環素類似物」，這類藥物可幫助血管舒張，降低肺動脈阻力，改善患者的運動能力和生活品質。

吳小姐接受注射治療後，短短1年多，6分鐘步行測試距離從250公尺進步到530公尺，明顯超過一般標準440公尺，活動中血氧濃度由65%提升至83%，心導管檢查的心輸出指數目標為2.5以上，也從1.9上升至2.9，心肺功能顯著改善，整體生活品質也大有提升。

馬偕醫院 氣喘 患者

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