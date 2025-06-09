小學生太忙！每天少睡2小時影響情緒、學習力 專家揭4招改善危機

根據日媒「Yahoo Japan」中嬰幼兒睡眠顧問三橋佳奈的專欄分享，越來越多小學生因課後補習、數位裝置使用頻繁，睡眠時間不足，導致「睡眠負債」。即使表面上看來很有精神，實際上孩子們的身心可能已累積疲憊。

根據厚生勞動省調查，晚上10點後才睡的小學生逐年增加。美國睡眠醫學會建議，小學生每日應睡9至12小時，但實際上，大多數孩子僅睡7至8小時。若長期缺乏睡眠，每週下來可能少了近10小時的睡眠時間，除了會讓情緒不穩定、免疫力降低之外，更會影響專注力而導致學習意願低落。三橋提醒：「晚睡不是父母不夠嚴格，而是現代生活節奏太緊湊。」

不少家長因孩子無法準時入睡而感到自責，但其實，電子產品如手機、平板發出的藍光會延後褪黑激素分泌，讓大腦誤以為還在白天，更難入睡。因此，睡前使用這些裝置，是造成孩子晚睡的重要原因之一。三橋建議：「與其強迫入睡，不如營造放鬆環境。」像是睡前五分鐘與孩子分享今日好事、使用柔和照明、播放輕音樂或共讀故事書，都有助於建立規律睡眠模式。

她也提供四個簡單的做法：一是平日與假日都固定起床時間，幫助調節生理時鐘；二是依理想上床時間反推洗澡與晚餐時段；三是不把手機帶進臥室；四是如有必要，可考慮隔天早上再完成作業，以免因趕功課犧牲睡眠。她強調，讓孩子安心入睡，是給家長和孩子彼此最好的禮物。