淨零綠生活 彭啓明點出推廣素食一關鍵

面對全球增溫，節能減碳已是重要工作，其中吃素也是許多人採取的行動之一。環境部長彭啓明表示，蔬食不只是飲食選擇，更是一種對地球的溫柔行動，但也指出，讓民眾覺得「不吃肉可以這麼好吃」才是推動素食最有力的方式。

彭啓明先前指出，國人長期習慣的養成不易改變，先進國家也遇到類似情形，也希望民間團體可以持續來倡議，讓每個民眾知道餐桌上每一個食物選擇都有機會讓環境更好。此外，也要積極鼓勵永續的餐廳與廚師，讓更多人願意親近蔬食，相關的策略都已經陸續在推廣進行當中，也歡迎各界有心的民間團體一起來推動。

日前彭啓明接任環境部長一職剛滿一周年，彭啓明表示，在環境部這一年多來，努力推動淨零綠生活，希望讓永續理念落實在日常中，其中蔬食就是最簡單、最有力的實踐方式之一，不僅能大幅減少碳排放、節省水資源，更能減輕畜牧業對土地的壓力。

彭啓明強調，要翻轉飲食文化並不容易，很多人對蔬食還存在既定印象，覺得不方便、不好吃，甚至不營養，但如果讓大家打從心裡覺得「原來不吃肉也可以這麼好吃」，這才是推動改變最有力的方式。邀請民眾能一起讓蔬食走出同溫層，走入每個人的生活，一起從吃開始，吃出改變，吃出希望。