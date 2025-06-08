每天喝兩公升水竟還腎結石！醫曝一習慣害慘：7成患者都這樣

一名35歲上班族最近突然腰部劇痛、冷汗直流，甚至痛到無法站立，送醫一查竟發現腎臟裡長出5毫米結石。讓他錯愕的是，明明自己每天至少喝2公升的水，怎麼還是中鏢？對此，泌尿外科醫師曲元正指出，有喝水就能預防結石的觀念，其實並不完全正確。

曲元正在臉書指出，根據臨床觀察，超過7成的腎結石患者每天的飲水量其實不低，問題出在喝水的「方式」，而不只是「總量」。

腎臟透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸、尿酸等可能形成結石的物質，飲水不足，會使尿液濃度升高，讓至些物質更易結晶導致結石。而一次灌下大量水，會讓腎臟迅速將水排出，雖然尿液短暫變稀，但過不久又回到濃縮狀態，難以有效預防結晶生成。

要真正保護腎臟、預防腎結石，醫師建議採取「少量多次、小口慢喝」的補水策略。一名50公斤的成年人建議每日攝取約1500毫升水分，並平均分配在每30～60分鐘，補充200～300毫升，而不是等口渴才狂灌水。此外，排尿次數也能反映「喝對了沒」，一天排尿約4～7次、每2～3小時一次最理想，低於4次就代表水喝太少。

另外要注意，茶、咖啡與手搖飲等含糖或含咖啡因飲品不等於補水。這些飲料反而可能增加尿鈣濃度，讓腎結石風險上升。專家建議，每喝一杯咖啡或含糖飲，應再額外補充300毫升白開水，幫助腎臟代謝與平衡水分。