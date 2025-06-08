一堆人都犯！微波剩菜忘記「這動作」 專家：當心食物中毒

微波爐加熱剩菜看似簡單，卻藏著許多人忽略的食安風險。根據《Parade》報導，美國食品安全專家指出，多數人在加熱時會跳過「攪拌」這個步驟，導致食物內部無法均勻加熱，讓病菌悄悄存活，增加食物中毒風險。

美國南佛羅里達大學公共衛生學院教授Jill Roberts解釋，加熱食物時應達到74攝氏度（165華氏度）才能殺死細菌，若未攪拌，微波加熱容易產生「冷區」，讓沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌、曲狀桿菌等細菌仍能存活並繁殖。

為什麼攪拌這麼重要？Roberts指出，微波是透過震動分子產生熱能，但不同成分的加熱速度不同，水分多的區域會更快加熱。透過攪拌，能將熱能平均分布，減少外熱內冷、中心未熟的風險。她強調：「只要攪拌到位，微波爐其實可以和爐火一樣安全，甚至更有效率。」

除了操作方式，食物本身與保存方式也有影響。層層堆疊的食物（千層麵、焗烤)、濃稠的食物（濃湯)、富含蛋白質的食物 (蛋類與海鮮)、澱粉類（飯、馬鈴薯、義大利麵）等，都屬於高風險項目。專家建議，剩菜應在2小時內冷藏，並於3至4天內吃完，時間過久也會提高變質與滋生病菌的可能性。