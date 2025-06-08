天氣風險：熱帶擾動南海發展機會提高 豐沛水氣周四後恐影響這些區

熱帶擾帶發展中，是否生成今年首颱蝴蝶，備受關切。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，南海到菲律賓一帶的季風低壓槽中，有熱帶擾動發展趨勢，目前最新預報資料顯示，低壓中心在南海發展機會提高，後續北上較可能朝向中國大陸華南地區，如果演變如此，對台灣直接威脅程度降低，但仍然要注意外圍環流帶來影響，南風迎風面的中南部及花東地區周四以後天氣狀態可能較不理想，有持續性陣雨機會，其他地區仍以午後雷陣雨為主。

歐宗學指出，由於這個低壓發展結構可能偏大、整合不易，也許遲遲都不會發展為颱風，但挾帶水氣相當豐沛。現階段還無法確定後續發展區域，北上角度及位置也會有很大差異，離台灣近一點、遠一點就可能改變對各地區帶來影響程度，預估未來這幾天預報將會逐漸明朗，提醒民眾仍然要持續追蹤最新天氣預報資訊。

歐宗學指出，今天仍受偏南至西南風影響，不過南部沿海晨間降雨沒有昨天那麼明顯。預估中南部、東半部今天上午仍是晴時多雲為主，北部晨間因低層大氣濕度偏高，預估多雲時晴。由於熱力作用仍然明顯，今午後各地山區、大台北、東半部仍有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，局部地區還是有大雷雨發生機會。

歐宗學說，明天大氣環境會有些變化，隨太平洋高壓勢力稍微增強並往西延伸，台灣附近環境風向會轉為東南至偏南風，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區上午普遍多雲到晴，午後仍然會有熱對流雲系發展，降雨熱區會往西半部偏移，預估各地山區、西半部局部平地區域都有機會轉陣雨或短暫雷雨，尤其大台北地區仍會比較容易受到影響。

周二仍是類似天氣型態，歐宗學指出，但迎風面水氣較多，東南部全天都有短暫陣雨機會，其他地區依然維持午後雷陣雨天氣，但降雨熱區有往山區附近縮減的趨勢，部分近山平地還是可能受到影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。