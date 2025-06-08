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首颱蝴蝶近期生成有無機會 粉專揭2熱帶擾動整合進度
首颱蝴蝶近期有無生成機會？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓整合進度緩慢，熱帶擾動92Ｗ與93Ｗ兩個系統目前都還呈現一片散沙的狀態，大低壓帶整合並不容易。未來的走向，是北上、靠近台灣、還是前進南海都要看整合的結果以及太平洋高壓的勢力強弱來決定。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，變數實在太多，現在說什麼都還太早。稍安勿躁，再等2、3天就會比較明朗。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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