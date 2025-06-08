聽新聞
0:00 / 0:00
鄭明典po圖：容易午後對流發展天氣會持續好幾天
中央氣象局前局長鄭明典在臉書po出一圖指出，這兩團雲很突出，很有立體感。
鄭明典指出，這是因為台灣上空還有穩定層(逆溫層)存在，多數地方對流被抑制，而這兩處底層空氣夠熱也夠潮濕，加上地形上有利午後對流發展，對流一舉突破穩定層，和周邊的低雲相比就很突出。現在台灣上空有穩定的偏南風，會帶來濕悶的天氣，也容易有午後對流發展，這種天氣型態還會持續好幾天。
中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，中午過後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區容易有雷陣雨發生，局部地區可能有短延時強降雨伴隨雷擊、強陣風，並且有大雨發生機率。清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨發生的機率。
氣象署說，明天環境轉為偏東南風，清晨東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，白天各地多雲到晴，感受悶熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後對流發展旺盛時，可能造成局部地區短延時強降雨並伴隨密集雷電及強陣風，中南部也要留意局部大雨發生。
氣象署指出，周二到周三環境逐漸轉為偏東南風至東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍縮小，以各地山區有局部短暫雷陣雨為主。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言