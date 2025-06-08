鄭明典po圖：容易午後對流發展天氣會持續好幾天

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po出一圖指出，這兩團雲很突出，很有立體感。

鄭明典指出，這是因為台灣上空還有穩定層(逆溫層)存在，多數地方對流被抑制，而這兩處底層空氣夠熱也夠潮濕，加上地形上有利午後對流發展，對流一舉突破穩定層，和周邊的低雲相比就很突出。現在台灣上空有穩定的偏南風，會帶來濕悶的天氣，也容易有午後對流發展，這種天氣型態還會持續好幾天。

中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，中午過後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區容易有雷陣雨發生，局部地區可能有短延時強降雨伴隨雷擊、強陣風，並且有大雨發生機率。清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨發生的機率。

氣象署說，明天環境轉為偏東南風，清晨東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，白天各地多雲到晴，感受悶熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後對流發展旺盛時，可能造成局部地區短延時強降雨並伴隨密集雷電及強陣風，中南部也要留意局部大雨發生。