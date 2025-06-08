恐有颱風？ 2熱帶擾動發展歐美最新預測曝
有熱帶擾動發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展跡象，但已有大幅調整；原模擬掠過東北部海面的擾動，發展機率降低；南海的擾動歐洲(ECMWF)模擬發展緩慢，美國(GFS)模擬則發展快速，未來動向模擬亦有差異，對台灣構成的威脅，兩者大不相同。
今天天氣，吳德榮指出，今各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，北部地區、中部山區及東半部，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。各地區氣溫為：北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度及東部23至36度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及部分鄰近平地；周二、三東半部因水氣增多，轉有局部陣雨。
最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周四至周六(12至14日)熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢，氣溫略降。下周日至周二(15至17日)各地轉晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午迎風面西南部亦有局部短暫陣雨的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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