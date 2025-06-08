性騷案例 老闆應酬性騷辯「父愛」 判賠100萬

性別平等近年受重視，性騷擾防治法針對不同性騷行為，分別有行政罰、刑事罪處罰規定，前者由主管機關裁罰，後者交司法審理，同時也著重被害人感受，視有無和解決定量刑輕重，若被害人堅不願原諒也能透過民事求償，近期有公司董事長性騷女員工判賠一百萬元案例。

有司法官指出，性騷擾防治法範疇，在於以言語或行為使人感到不舒服，若是言語上令人感到不適，當事人也向警察機關報案，案件移送各縣市主管機關認定，一旦成案可對當事人處一萬元以上，十萬元以下罰鍰。

刑事部分，同法第廿五條規定，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，可處兩年以下有期徒刑，利用權勢或機會者，加重其刑至二分之一。

司法官分析，性騷擾行為構成行政裁罰、刑事犯罪，關鍵在於有無「觸碰、撫摸」，若單單言語上輕佻、冒犯則為行政罰，反之以身體部分碰觸，就可能構成刑事性騷擾罪；但無論行政罰或刑事罪，同法第十二條規定，對他人為性騷擾者，負損害賠償責任，被害人都能循民事求償。

有檢察官說，性騷擾為告訴乃論罪，除需被害人提告，包括檢方偵查、法院審理期間，大多會詢問兩造意見安排調解，實務上重視被害人感受、是否願意接受賠償條件原諒，若偵審期間經賠償調解、和解，經被害人同意後，常見予以被告緩起訴、緩刑。

近期台中有某娛樂公司董事長性騷，女員工控訴腸胃炎仍被帶去灌酒應酬，遭董事長摟抱、撫摸，半夜還收到對方傳「突然很想你」簡訊，盡管對方辯稱是基於「父愛所為」，法院民事庭仍不採信，判董事長應給付女員工一百萬元。

另外趙姓男子聚會時伸手在女性友人後頸游移偷摸，法院刑事庭認為，女性後頸非一般正常社交會觸碰到部位，甚至是男女親密間帶有性暗示、挑逗舉動，且女子當庭表示不希望讓趙有僥倖心態，直言沒有和解意願，法院依性騷擾罪判趙拘役四十日。