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學者：教導權勢性騷 理解下屬恐懼

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
世新大學性別研究所教授羅燦煐表示，有一類性騷行為人屬於對他人感受不敏感，罰錢對其效果不彰。圖／聯合報系資料照片
世新大學性別研究所教授羅燦煐表示，有一類性騷行為人屬於對他人感受不敏感，罰錢對其效果不彰。圖／聯合報系資料照片

國人性平意識提升，性騷擾申訴案件不斷攀升，許多性騷加害人，否認行為涉及性騷，以開玩笑、追求異性為由為自己辯護，甚至提請訴願。學者表示，教育能翻轉加害人心態，讓其了解行為後果。有婦女團體觀察，許多加害人罰不怕，且比起罰錢、給加害人調解賠償金，接受輔導教育才能避免潛在被害人繼續受害。

世新大學性別研究所教授羅燦煐表示，多數的性騷行為人，屬於對他人感受不敏感，被指性騷時，多辯駁自己是出於好意，被罰錢只覺得倒楣或遭人陷害，罰錢對此類行為人效果不彰，唯有藉由輔導教育，才有可能幫助他們，站在他人角度設想。

羅燦煐說，另一類性騷者屬於「權勢性騷」，依觀察，雇主、主管利用權勢騷擾他人後，多辯解「若不喜歡，說出來就會停」，卻不知在下位者面對在上位者，難說出顧慮，權勢性騷者更應該要接受輔導教育，了解下位者的恐懼。

第三類的性騷行為人是以「騷擾」為樂。羅燦煐說，頑固累犯者部分有反社會人格等心理問題，此時透過輔導教育並無太大的效果，須導入心理治療，但性騷案件中，以第一、二類對他人感受不敏感、權勢性騷為大宗，頑固累犯者僅占少數，若能將裁罰當作誘因，讓行為人接受輔導教育後免於裁罰，可具預防效果。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，涉違反性騷擾防治法第廿五條者，犯下嚴重性騷案件者，可被判刑，若判決確立，除刑責外，可處輔導教育，雖性騷法為告訴乃論，被害人可提出調解，但她多建議被害人，若要禁止行為人再犯，應讓其定罪接受輔導教育。

因此，杜瑛秋贊成，以輔導教育代替裁罰，可讓更多性騷行為人接受輔導教育，避免潛在被害人持續受害，但對於情節嚴重，近似「偏執狂」性騷者，在輔導教育外，應搭配更嚴謹臨床處置，且對於累犯者，建議除輔導教育外，可一併罰鍰，讓處罰效果加成。

衛福部 性騷擾

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