用教育抵罰鍰 社工：有人裁罰都不理 會去上課？

性騷申訴案件在性平三法修法後大量增加，衛福部觀察多數為初犯，且不解性騷界線，研議以「性平教育時數抵銷罰鍰」，第一線社福單位工作人員指出，性騷行為人累犯者居多，若用教育替代罰鍰，恐難以遏制再犯現象，且被害人被騷擾後，大多身心受創，若只是上課就了事，恐讓被害人心緒難平、感到不公。

性騷法修法後，性騷申訴調查案件從二○二三年的二六五○件，增至二○二四年的三一三○件。以台北市為例，修法後，二○二四年的申訴量達到一○八○件，比前一年成長二點三倍。

台北市社會局婦女福利及兒童托育科科長粘羽涵表示，案件量增加，以現行的人力已超過審議量能，政府開始思考如何改善問題，是一件好事，但應該要著力在被害人服務或行為人輔導上。

她認為，教育抵銷罰鍰會弱化性騷擾防治法法律約束力，現在已有不少人被裁罰後遲遲不願繳款，未來若要推動教育取代罰鍰，恐更難強制行為人如實出席課堂，接受性別平等教育。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，許多性騷行為人經濟狀況良好，或部分行為人是由家人代為繳交罰鍰，罰錢對部分行為人而言不痛不癢。

粘羽涵說，性騷擾被害人在申訴後、審議結果出爐前，可選擇透過調解機制，與行為人和解，不少行為人擔心會留下裁罰紀錄，或本身有悔意、不是故意騷擾他人等，多會把握與被害人調解的機會。

若衛福部要推動「教育抵銷罰鍰」，粘羽涵說，行為人寧可經審議確認性騷成立，只要去上課就不用繳罰鍰，也不願花錢與被害人和解，被害人的權益恐被忽略。